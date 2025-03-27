Составлен список опасных развлечений на популярных курортах

Морские прогулки и развлечения на ватрушках и бананах могут привести к непоправимым последствиям, поэтому необходимо внимательно слушать инструкторов и следовать всем их указаниям, заявила NEWS.ru турагент и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, вода является опасной зоной.

На отдыхе в целом нужно быть аккуратными, особенно если речь идет об экскурсиях. На морских прогулках нужно внимательно слушать инструкторов, чтобы избежать неприятностей. Отмечу тут ватрушки, таблетки, бананы и прочие морские развлечения. Помните, что вода — не всегда ваш друг, а иногда это опасность, которая может привести к непоправимым последствиям, — сказала Ансталь.

Она добавила, что прыгать с банджи стоит только в проверенном месте и с надежным инструктором. По словам турагента, в Египте нужно аккуратно относиться к выбору экскурсий морского типа из-за обилия рифов.

Парасейлинг, который также любят многие туристы, — тоже достаточно опасный вариант, поскольку могут сорваться тросы или произойти иная внештатная ситуация, которая приведет к неприятному исходу. Если вы вдруг решите поплавать с акулами, например, на Мальдивах, помните, что даже учитывая, что это популярная экскурсия, акулы — небезопасные существа, и может произойти все что угодно. Поэтому тут обязательно стоит внимательно слушать инструкторов, — добавила Ансталь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что сразу после майских праздников цена на отдых в ряде заграничных отелей может обвалиться до 50%. По его словам, путешествия в межсезонье более выгодны, чем в праздники и в период летних отпусков в июле — августе.