За что чаще всего штрафуют автотуристов

С наступлением весны миллионы россиян отправятся на природу на собственном автомобиле. Между тем в лесу, у водоемов, в национальных парках и заповедниках водителям нужно соблюдать особые требования, иначе можно получить солидный штраф. Для предпринимателей, возводящих кемпинги, глэмпинги и модульные гостиницы в водоохранных зонах, хотят облегчить доступ транспорта. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Какие правила нужно знать отдыхающим, отправившимся в путешествие на машине, выяснила «Парламентская газета».

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К речке придется идти пешком

В двадцати регионах страны работает 320 глэмпингов. Часто их размещают у водоемов. Например, в Нижегородской, Ростовской, Тверской, Московской, Новгородской и Калужской областях строят 247 таких глэмпингов, кемпингов и модульных отелей. При этом у предпринимателей при строительстве возникают трудности с подъездом транспорта, ведь для водоохранных зон установлены особые требования. Движение допустимо только по дорогам с твердым покрытием, но иногда их просто нет.

В кабмине предлагают использовать временные дороги на период строительства модульных гостиниц. Но при условии, что водные объекты не будут загрязнены. После того как строительство закончится, дороги снесут. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы.

О запретах в водоохранной зоне стоит помнить не только предпринимателям, но и обычным автотуристам. Передвигаться по побережью озер, морей и рек на автомобиле запрещено. Исключение сделано только для спецтранспорта. Ездить можно только по дорогам с твердым покрытием, а парковаться — на специально оборудованных стоянках

Запретная зона до воды для водителей составляет:

200 метров для реки длиной более 50 километров,

100 метров для реки длиной от 10 до 50 километров,

50 метров для реки длиной до 10 километров,

50 метров для озера или водохранилища, кроме озера Байкал,

500 метров для моря.

Водителей, заехавших в водоохранную зону, ждет административный штраф. Взыскание составит до 4,5 тысячи рублей. Должностные лица заплатят до 12 тысяч рублей, юридические — до 400 тысяч рублей.

Береги лес от пожара

Органы госвласти или органы местного самоуправления могут ограничить въезд автомобилистов в лес. Это делают для обеспечения пожарной безопасности, например при установлении особого противопожарного режима. Информацию об ограничениях публикуют на сайтах отделений МЧС, кроме того, у границы леса устанавливают предупреждающие знаки.

За нарушения правил пожарной безопасности в лесах водитель получит штраф до 30 тысяч рублей. Если нарушение произошло в условиях противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сумма увеличится до 50 тысяч рублей.

Особые правила действуют и для въезда в заповедники и национальные парки. Иногда требуется спецразрешение, иногда въезд автомобилей на территорию совсем запрещен. За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях тоже придется заплатить штраф. Он составит от трех до четырех тысяч рублей. А «орудие совершения административного правонарушения», то есть автомобиль, могут конфисковать.

Подальше от газонов

Россияне используют автомобиль не только для выезда на природу, но и для экскурсионных поездок по городам. Одним из самых растущих трендов 2024 года стал автотуризм, сказал председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. В ближайшие годы популярность такого отдыха будет только увеличиваться.

На всех российских дорогах действуют одни и те же правила парковки, или стоянки, как она обозначена в Правилах дорожного движения. Так, стоянка для длительного отдыха, ночлега и тому подобного вне населенного пункта возможна только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги. Кроме того, нельзя бросать автомобиль на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, под мостом или путепроводом и так далее.

Но города могут устанавливать и свои правила для автомобилистов. Например, в Москве и Санкт-Петербурге за парковку на газоне придется заплатить пять тысяч рублей.