Турбизнес предупредили о штрафах за нарушение закона о персональных данных

С 30 мая значительно ужесточается ответственность за нарушения в области персональных данных (ПД). Штрафы будут измеряться сотнями тысяч и миллионами рублей. Например, за отсутствие согласия на обработку ПД в договорах юрлица будут наказывать на 700 тыс. руб. за первое нарушение и на 1,5 млн руб., если оно произойдет повторно. А в случае утечки информации в зависимости от ее объема и того, к каким последствиям она привела, может наступить уголовная ответственность.

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По словам юристов, главное – туроператоры и турагенты должны помнить, что есть необходимый минимум действий по передаче и обработке ПД.

Во-первых, компания должна быть зарегистрирована в Роскомнадзоре (РКН) в качестве оператора персональных данных, а также оператора трансграничной передачи персональных данных. Это требование касается тех компаний, которые передают сведения о туристах зарубежным партнерам.

Во-вторых, обязательны согласия на обработку ПД от клиента, заказчика или туриста. При этом есть нюансы.

«Согласие на обработку персональных данных нужно получать у туристов обязательно, причем не когда заключается договор, а когда происходит первое взаимодействие с клиентом», – рассказала на вебинаре юрист-партнер агентства «Персона Грата», руководитель правового направления комитета по турагентской деятельности РСТ Екатерина Голубева.

В-третьих, корректные документы должны находиться на сайте. Вроде бы мелочь, но после 30 мая за отсутствие раздела об информационной политике на сайте компании могут оштрафовать на 60 тыс. руб.

В-четвертых, нужно иметь пакет внутренних документов по работе с ПД. Среди них положения, журналы регистрации, инструктажи и прочее – как минимум 15 документов. Причем типового перечня нет, объем определяется индивидуально.

«Штрафы увеличиваются – проверки со стороны Роскомнадзора будут нарастать», – отмечает тенденцию Екатерина Голубева.

При этом у проверок есть географическая особенность: чем дальше на восток, тем они будут более тщательными. Если в Москве и центральных регионах России сотрудники РКН, как правило, лояльнее относятся к турфирмам, то на востоке компаний меньше, у сотрудников надзорного ведомства больше времени, соответственно они пытаются разобраться предметней.

Ранее мы написали, что из-за того, что Госдума ужесточила законодательство о рекламе, турагенты рискуют получить штрафы за посты в запрещенных соцсетях.