Как сэкономить на путешествиях и не разочароваться

Пакетные туры зачастую оказываются дешевле самостоятельных путешествий. Способ сэкономить на поездках и не разочароваться «Ленте.ру» раскрыла менеджер отдела продаж Onlinetours Светлана Герасимова.

© Lenta.ru

Эксперт пояснила, что туроператоры покупают билеты и бронируют отели оптом, получая скидки от поставщиков услуг.

«Особенно это заметно на популярных направлениях, где крупные компании имеют налаженные связи с местными партнерами», — отметила Герасимова.

Она добавила, что профессиональные организаторы поездок знают нюансы о направлениях, например, благоприятные сезоны, лучшие места для купания и удобные способы добраться до достопримечательностей. Это снижает риск разочарований во время отпуска.

«Туроператор заранее проверяет качество предоставляемых услуг: гостиницы, транспорт, гидов, — подчеркнула Герасимова. — Ты знаешь, что тебя ждут комфортные условия проживания и надежная организация экскурсий».

Кроме того, туристов в отелях всегда сопровождают гиды, которые помогают спланировать отдых.

По мнению эксперта, покупка пакетного тура сводит стресс до минимума.

«Пакетный тур обычно включает все: перелеты, проживание, трансферы, экскурсии и иногда даже питание. Отсутствие необходимости думать о мелочах — один из главных плюсов», — заключила она.

Ранее опытный путешественник раскрыл потрясающие секретные места в Европе. В их числе оказались пляжи Болгарии и Албании.