Перевозку животных в поездах и самолетах могут сделать бесплатной

В России могут разрешить бесплатно перевозить животных, взятых из приютов, в поездах и самолетах. С соответствующей инициативой выступили депутаты от партии «Новые люди».

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Парламентарии предлагают изменить правила перевозок на всех видах транспорта, чтобы стимулировать россиян забирать питомцев из приютов и снизить их переполненность. Документ уже направлен на рассмотрение в Минтранс.

Сейчас перевозка животных в поездах, самолетах и другом транспорте оплачивается отдельно. Депутаты предлагают отменить эту плату для питомцев, взятых из приютов. По их мнению, такая мера не потребует дополнительных бюджетных расходов, но поможет решить проблему с бездомными кошками и собаками.

«Бесплатный провоз животных из приютов в поездах, самолетах и городском транспорте может стать важным стимулом для граждан. Это не только облегчит процесс перевозки, но и создаст позитивный пример для других социальных инициатив», – говорится в обращении.

Отметим, что сейчас место для питомца в самолете или поезде обходится его хозяину примерно в 2–5 тыс. руб. (в зависимости от габаритов животного). Тем не менее некоторые перевозчики дают льготы на перевозку кошек и собак, если их забрали из приюта. Например, похожая акция есть у «Аэрофлота», однако она временная.