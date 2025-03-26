Путешественник купил «вечный» авиабилет и сэкономил миллионы

Путешественник купил «вечный» авиабилет за 250 тысяч долларов и смог сэкономить миллионы. Теперь авиакомпания American Airlines вынуждена аннулировать этот билет.

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Американский бизнесмен Стивен Ротштейн из Чикаго купил эксклюзивный билет AAirpass в 1987-м у компании American Airlines. Он позволял предпринимателю неограниченно летать первым классом на протяжении всей жизни.

Ротштейн совершил около 10 тысяч перелетов и пролетел более 30 миллионов миль, что обошлось авиаперевозчику в 21 миллион долларов. Экс-жена бизнесмена отметила, что ее супруг садился в самолет так же часто, как большинство людей пользуются автобусом.

Однако в декабре 2008-го «вечный» билет был аннулирован. Ротштейн вспомнил, что подошел к кассе, зарегистрировал багаж на рейс в Лондон и в момент посадки ему сообщили о прекращении действия AAirpass.

American Airlines заявила, что предприниматель злоупотребил своим билетом, совершив ряд спекулятивных бронирований для несуществующих пассажиров. Ротштейн, объявивший о своей невиновности, инициировал встречный иск, утверждая, что компания нарушила условия билета.

Спор урегулировали во внесудебном порядке, но аннулирование AAirpass стало предметом общественного обсуждения. Бывший CEO American Airlines Боб Крэндалл позднее признал, что «вечный» билет был изначально задуман для избранных сотрудников, но не оправдал ожиданий компании.

В настоящее время авиаперевозчики продолжают экспериментировать с подобными предложениями. К примеру, Wizz Air недавно запустила акцию «летай сколько сможешь»: туристы могут летать неограниченно за фиксированную сумму.

Ранее сообщалось, что за 100 дней одиночного плавания на весельной лодке к Австралии Конюхов преодолел половину пути.