Турист поделился способом легкого заработка во время перелета

Рецептом легкого заработка во время перелета поделился один из пассажиров в соцсетях. Он готовился к своему четырехчасовому перелету, заняв место возле прохода. Однако тут в числе последних подошел его сосед, которому выпало сидеть в середине. А этого он сильно не хотел, так как летел с другом. Обоим при автоматической рассадке выпали два места посередине на одном ряду.

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Пассажир предложил сделку – поменяться местами за деньги. Первоначальная такса было 80 долларов. Однако такую сумму мужчина посчитал слишком мелкой. Другие пассажиры тоже не согласились. А желание поменяться у мужчин никуда не пропало. И тогда предприимчивый турист решил пойти ва-банк:

«За 150 пересяду».

Сказано – сделано. Обмен произошел, представители авиаперевозчика не помешали этому событию. Так что все остались довольны. Особенно слегка разбогатевший до взлета пассажир:

«Самые легкие 150 долларов, которые я когда-либо зарабатывал».

Судя по комментариям под постом мужчины, многие бы согласились на подобную сделку. А что бы сделали вы? Пишите в комментариях.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажир «Победы» заплатил за место в самолете, но весь полет провел на половинке кресла.