Что должен предложить отель для идеальной свадьбы

Свадьба - это уникальное событие, знаменующий начало новой совместной жизни. Для проведения торжественных церемоний в столице на выбор влюбленных более 50 площадок, среди которых не только дворцы бракосочетания, но и знаменитые рестораны, старинные усадьбы, музеи и даже станция метро. Между тем в последние годы всё больше молодожёнов предпочитают проведение свадебных мероприятий в отеле. Это и красиво, и удобно, что позволяет объединить в одном месте церемонию, банкет и проживание гостей. Руководитель отдела продаж в отеле сети Palmira Анастасия Петькова рассказала "РГ", что нужно запросить в отеле, чтобы особенный день прошел на высоте.

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В первую очередь стоит запросить у отеля информацию о свободных номерах для пары и всех гостей. Важно, чтобы номера были оборудованы всем необходимым для удобства молодоженов и прилагалась парковка на территории отеля, чтобы была возможность приехать на личном транспорте. Также отели часто предлагают скидку и специальные предложения на номера для большого количества гостей, чтобы все близкие люди были рядом в такой важный для пары день.

Стоит обратить внимание на отели, которые предоставляют возможность провести все этапы мероприятия в одном месте, начиная с девичника, к которому могут прилагаться спа-услуги, чтобы вы могли снять стресс перед мероприятием, и заканчивая выездной церемонией и банкетом. Идеальный отель может предложить разнообразие площадок и соответствующее стильное оформление, которое можно будет адаптировать под предпочтения молодоженов.

Одним из ключевых моментов свадьбы является меню. Можно заранее уточнить у поваров отеля о возможности разработать разнообразные варианты блюд, подходящие под формат (от традиционного банкета до фуршета или шведского стола) бюджет и предпочтения. Молодожены также могут попросить сделать индивидуальное меню под особенности своей национальной кухни и разнообразить коктейльную карту. Некоторые отели предоставляют возможность создать уникальный свадебный торт, который станет изюминкой торжества.

Чтобы сделать свадьбу уникальной, отель также может предложить разного рода дополнительные услуги. Например, это может быть музыкальное сопровождение, профессиональная фото- и видеосъемка, детская анимация, развлекательная программа. Каждая свадьба уникальна, поэтому отели часто готовы адаптировать свои услуги под пожелания пары. Это касается как оформления, так и программы мероприятия.

Некоторые отели сейчас предлагают готовые свадебные пакеты. Если вы хотите сократить время на подготовку праздника, обратите внимание на такие отели. Четкое описание всех услуг и их стоимости поможет избежать неожиданных расходов и упростит процесс планирования. Это не только экономит время, но и снижает уровень стресса, обеспечивая уверенность в том, что в день свадьбы все пройдет гладко.

Кстати

Подобрать площадку для регистрации брака москвичи могут на портале mos.ru в разделе "Наша свадьба". Там же можно указать желаемую дату регистрации, удобное местоположение, максимальное количество гостей и многое другое. Например, в списке для регистрации брака есть легендарная гостиница "Националь", бутик-отель "Богородское", парк-отель "Даниловский" и другие. Выездные регистрации бесплатны для москвичей, нужно лишь оплатить госпошлину в размере 350 рублей.