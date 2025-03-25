Названы продукты, которые нельзя есть перед полетом

Газета.Ru

Существует специальная предполетная диета. Так, согласно ей, рекомендуется избегать газообразующих продуктов, таких как газировки, капуста, бобовые и овощи. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово» Ольга Верба.

Названы продукты, которые нельзя есть перед полетом
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«Из-за разницы давления газообразные вещества могут вызывать так называемый воздушный метеоризм. Это в целом может значительно влиять на самочувствие, а если к этому добавить еще и выход газов из продуктов, которые вы съели, то самочувствие может ухудшиться. Поэтому если вы не хотите проблем с ЖКТ, то лучше отдать предпочтение легкой пище перед полетом», – рассказала врач.

Также важно употреблять достаточное количество жидкости.

«Рекомендуется пить из расчета один стакан чистой воды на час полета. Однако следует избегать избытка жидкости в организме, поэтому соленую пищу лучше исключить, так как она может вызвать отек. Наконец, важно выспаться перед полетом, так как утомление может усилить стресс от перелета», — добавила доктор.

Как правильно готовиться к перелету, почему не нужно пить кроворазжижающие препараты перед вылетом, как правильно засыпать и чем лед может помочь при аэрофобии — в интервью Вербы «Газете.Ru».