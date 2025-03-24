Россиян предупредили о наказании за вывоз ряда природных сувениров

Вопросы, связанные с вывозом и ввозом природных объектов, регулируются как международными конвенциями, так и законодательством принимающих стран, рассказали RT в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

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«В частности, многие виды кораллов, моллюсков и морских обитателей находятся под защитой. Это означает, что их вывоз без специального разрешения может быть запрещён, а нарушение правил грозит конфискацией предметов, штрафами и даже уголовной ответственностью в ряде стран. Рекомендуем российским туристам обращать внимание на правила вывоза сувениров природного происхождения. Кроме того, сохранять чеки, чтобы подтвердить легальность приобретения, а также проверять требования авиакомпаний и таможенных служб как страны пребывания, так и России», — посоветовали эксперты.

В пресс-службе добавили, что в России ввоз подобных предметов также контролируется, и при отсутствии разрешительных документов они могут быть конфискованы.

Ранее на официальном портале управления Россельхознадзора, обслуживающего Иркутскую область и Республику Бурятия, была опубликована информация о задержании российского туриста в связи с провозом растительной продукции из Вьетнама.