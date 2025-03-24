В каких странах проще получить британскую визу

Визовые агентства сообщают о проблемах с подачей документов на британские визы. Всем желающим сдать обязательную биометрию не хватает мест. Особенно проблема актуальна для тех, у кого планы на поездку возникли внезапно и решить вопрос надо оперативно.

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Как утверждают специалисты, всему виной то, что британские власти дают слишком мало слотов. Их гораздо меньше, чем желающих. В ближайшее время их количество вряд ли увеличится. Потому решить вопрос можно обращением в консульства, размещенные в других странах. Этот вариант будет более дорогим, но зато поможет решить вопрос оперативно.

В определенных случаях для этого путешествия даже не понадобится второй загранпаспорт. Например, можно рассмотреть возможность подачи в Армении или Казахстане. Туда турист может попасть по российскому паспорту, а свой международный отдать вместе со всем пакетом документов.

В некоторых странах есть возможность подачи документов без оригинала паспорта – его нужно будет предоставить уже во второй визит для вклейки визы. Но данную возможность необходимо уточнять.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам пообещали сложности с оформлением британских виз из-за смены оператора.