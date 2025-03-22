Как попасть в Европу в 2025 году

В феврале туристические онлайн-агрегаторы зафиксировали резкий рост бронирований отелей по наиболее популярным европейским направлениям. Например, по Италии нынешней весной этот показатель, по данным OneTwoTrip, увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, по Испании — на 65%, по Франции — на 45%. Как россиянам на фоне геополитической конфронтации добраться до европейских государств, трудно ли получить визу и к каким сюрпризам нужно готовиться — в материале NEWS.ru.

© unsplash

Ездят ли россияне в Европу в 2025 году

В 2025 году продажи туров в Европу на весну и лето у российских туркомпаний заметно выросли. Основные причины — удешевление авиабилетов, стабилизация ситуации с оформлением виз, а также отложенный спрос, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, продажи экскурсионных туров в Европу на весенне-летний сезон идут значительно лучше, чем годом ранее.

«Рост составляет от 15 до 50%, а у некоторых компаний объемы выросли в несколько раз. Интерес россиян к поездкам в Европу связан в первую очередь с появлением новых недорогих вариантов стыковочных авиаперелетов через города ближнего зарубежья, а также через Стамбул и Дубай», — отметили в Ассоциации.

В АТОР подчеркнули, что основным хабом для Европы по-прежнему остается Стамбул. Тем не менее становятся все более популярными перелеты через аэропорты Закавказья — Тбилиси, Ереван и Баку.

До пандемии коронавирусной инфекции в 2019 году россияне совершили в Европу около 10 млн авиапутешествий. В 2024-м, по оценке АТОР, число поездок снизилось до 600 тысяч, то есть более чем в 10 раз.

Как получить россиянину визу в европейские страны

Чтобы получить шенгенскую визу, необходимо обратиться в консульство той страны, куда вы хотите отправиться, и сдать биометрические данные, рассказала NEWS.ru руководитель Международного визово-миграционного центра Наталья Коваль.

«На сегодняшний день россиянам достаточно активно дают визы Испания, Франция, Италия и Болгария. Однако очень непросто записаться в консульство. По сути, нужно поймать свободный слот. Например, французское консульство еще две недели назад полностью раздало места на апрель и май. Иногда появляются "отказные" места, но "выловить" их достаточно сложно», — пояснила Коваль.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что лучше всего визы россиянам выдают Италия, Испания и Франция, хуже — Греция и Венгрия.

«К остальным вообще обращаться смысла нет, слишком велик риск отказа. Например, сегодня не стоит даже пытаться получить визу в Австрию, Германию, Финляндию, Чехию, Польшу, а также в государства Прибалтики. Теоретически можно попробовать в Словакию, но и в этом случае отказ очень вероятен», — сообщил Мкртчян.

Часто ли россиянам отказывают в визах в Европу

По словам Коваль, сегодня Европа открыта, визы выдают россиянам.

«Количество отказов стало больше, чем до начала СВО, но ненамного. Если, например, в 2018 году в пик туристического сезона мы получали 1−2% отказов, то сейчас — от 4 до 6%. Основные причины — подделка документов», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Эксперт в области туризма, тревел-блогер Наталья Ансталь рассказала NEWS.ru, что иногда приходят отказы, которые никак не аргументированы, без каких-либо пояснений.

«Если рассматривать ситуацию, которая была два года назад, и сейчас, то сегодня отказов приходит меньше. Но в европейские страны летает не так много людей. Если вы решили отправиться в путешествие в Европу в 2025 году, нужно изучить все заранее, четко собрать пакет документов, продумать маршрут, а также промониторить выгодные перелеты, то есть с умом подойти к поездке. Тогда вы вполне можете съездить за границу по достаточно адекватному бюджету», — пояснила Ансталь.

Можно ли россиянину самостоятельно оформить «шенген»

Некоторые граждане хотят самостоятельно оформить визу. В Сети можно найти немало блогеров, которые рассказывают, как это сделать, не прибегая к помощи посредников и профильных агентств.

«Я видела немало бесплатных гайдов, рассказывающих, как получить "шенген" в 2025 году. Однако мне встречалось много жертв таких "инструкций". Причем страдают даже люди, которые ранее неоднократно посещали Шенгенскую зону, но и они получают отказы от консульств», — пояснила Коваль.

По ее словам, очень часто потенциальные туристы представляют маршрутные листы — план путешествий, которые вызывают сомнения у консульских сотрудников.

«Дипломаты считают, что документы имеют непонятную логическую цепочку, и выносят отказы», — сказала Коваль.

По ее словам, помощь эксперта заключается в том, чтобы тщательно проанализировать документы гражданина:

«Миграционное законодательство каждой страны регулярно меняется, визовые требования с каждым годом ужесточаются. Есть много нюансов, которые необходимо достоверно знать», — отметила она.

Чем опасны посредники при оформлении визы в Европу

В настоящее время различные посредники активно предлагают услуги в оформлении виз в государства Европы. Интернет буквально забит такими предложениями. Однако следует быть максимально осторожным при сотрудничестве с ними, предупредили эксперты.

Коваль рассказала о москвичке, которой итальянская сторона отказала в выдаче визы, несмотря на то что девушка ранее неоднократно посещала Европу.

«Она оформляла документы через посредников в Москве. Оказалось, что ей забронировали отель на три недели в округе города Помпеи. Отель находится далеко от моря, по сути, это горная деревушка. До моря на машине ехать минут 20. До каких-либо достопримечательностей — тоже далеко. Соответственно, возник вполне законный вопрос: что человек в феврале три недели будет делать в этом отеле? Ни один здравомыслящий турист никогда не поедет в такие отдаленные деревушки, это бред! Поэтому ей отказали в визе — фактически цель поездки не была подтверждена», — отметила Коваль.

По ее словам, сомнительные посредники могут оформить поддельные документы клиенту, желающему отправиться в путешествие по Европе.

«Например, 75-летней женщине такие "помощники" нарисовали справку, в которой говорится о том, что она работает айтишником в крупной компании с окладом 200 тысяч рублей в месяц. Начинаем разбираться и понимаем, что всю жизнь женщина трудилась воспитателем детского сада, а тут на старости лет резко стала программистом и разбогатела. Конечно, в такие сказки трудно поверить», — подчеркнула она.

Коваль рассказала еще об одном случае, когда семья подала документы на визу, но получила отказ.

«Люди приложили справки из банка, показали деньги на счету. Но если раньше нужно было просто продемонстрировать остаток на счете, то сегодня важно зафиксировать движение средств за три месяца. Должно быть видно, что люди оплачивают коммунальные услуги, совершают покупки в магазинах, ходят в кафе и рестораны. Если деньги просто зачислены на счет и лежат мертвым грузом, с большой долей вероятности придет отказ», — сообщила Коваль.

Как россиянину добраться в Европу в 2025 году

Коваль отметила, что прямого авиасообщения между Россией и Европой нет, поэтому люди вынуждены летать через другие страны.

«Как правило, это Турция либо Армения. В Ереване можно найти много интересных вариантов. Там активно работают лоукостеры. Ценник варьируется в зависимости от целого ряда факторов. Но обычно можно улететь за 30 тысяч туда и обратно», — подчеркнула она.

Сегодня в Европу лучше всего ехать через Ереван, Тбилиси и Кутаиси, рассказал NEWS.ru Мкртчян.

«Билет Ереван — Рим стоит 9 тысяч рублей туда и обратно. Если вы не смотрите на деньги, то удобнее всего лететь в Европу по маршруту Москва — Стамбул — Париж либо Москва — Стамбул — Рим. Но эти билеты уже будут стоить не 9 тысяч рублей туда-обратно, а 100−120 тысяч», — сообщил эксперт.

По его словам, из Кутаиси в Европу можно улететь даже за 5 тысяч рублей туда-обратно. Правда, речь идет о безбагажном тарифе экономкласса.

По данным АТОР, нынешней весной билеты из Москвы в Рим и Париж можно приобрести за 50-60 тысяч рублей в обе стороны с багажом.