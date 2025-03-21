Туристам дали совет, как не стать жертвой мошенников за границей

Туристам рекомендуется брать за границу наличные деньги, чтобы обезопасить себя от мошенников, занимающихся якобы обменом валют, заявила в беседе с 360.ru эксперт по туризму Эльмира Ахвердиева. По ее словам, зачастую такие аферисты орудуют в Таиланде, Шри-Ланке, Вьетнаме, Турции и ОАЭ.

Как показала практика, в нынешних реалиях наличные денежные средства на данный момент — самый надежный способ не попасть впросак и не остаться без средств к существованию в чужой стране, — подчеркнула Ахвердиева.

Она также отметила, что карты платежной системы «Мир» без проблем принимают в Абхазии, Белоруссии и на Кубе, а UnionPay — более чем в 150 странах. Ахвердиева предупредила, что при оформлении карт Visa и Mastercard есть риски столкнуться с мошенниками.

Турагент Наталия Ансталь ранее заявила, что поездка в Египет станет отличным вариантом проведения отдыха на майские праздники. В это время года в стране заканчивается сезон ветров и устанавливается комфортная погода, пояснила эксперт.