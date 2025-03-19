Пассажиров самолетов предупредили об опасной для жизни привычке

Американский кардиолог предупредил пассажиров самолетов об одной опасной для жизни привычке во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

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По словам Дипака Бхатта из Нью-Йорка, нельзя постоянно сидеть на месте во время долгих перелетов, поскольку отсутствие активности может привести к образованию тромбов. Это чревато возможным сердечным приступом и другими осложнениями.

«Каждые пару часов, если есть возможность, прогуливайтесь взад-вперед по проходу и немного потянитесь», — посоветовал врач.

Ранее исследователи предупредили, что привычка пить алкоголь перед полетом на самолете для создания праздничного настроения может быть опасна для жизни. Уточняется, что употребление алкоголя перед сном в самолете создает тяжелую нагрузку на сердце из-за снижения количества кислорода в крови и учащения пульса.