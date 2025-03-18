Как бесплатно посадить ребенка рядом с собой в самолете

Все авиакомпании перешли на новые тарифы для детей и правила их посадки в салоне самолета рядом с родителями. Об этом рассказал "Российской газете" председатель Общественного объединения пассажиров Илья Зотов.

© Российская Газета

Речь идет о снижении стоимости билета на самолет для детей до 12 лет до половины тарифа, которое с середины января обязаны предоставлять все авиакомпании. Ранее перевозчики использовали свои спецтарифы, которые часто давали незначительное снижение цены на детские билеты - в 10-20 процентов. В конце декабря президент РФ Владимир Путин поручил разобраться с отказами в 50-процентных скидках на авиабилеты детям. Мониторинг ситуации показал, что на 1 марта все авиакомпании снижают стоимость билетов для детей вполовину, рассказал Илья Зотов.

Скидка на билет предоставляется не отдельным категориям, а всем семьям с российским гражданством. Билеты для детей без российского гражданства реализуются за полную стоимость. Также скидки не распространяются на места в бизнес-классе и субсидированные маршруты.До введения новых правил рассадка взрослых вместе с детьми могла стоить даже 15 тысяч рублей.

За половину стоимости ребенка можно взять в полет на внутренних рейсах. Эти же 50 процентов скидки положены родителям, если они покупают билет на детей младше двух лет с отдельным местом. Для детей этого возраста, которые летят без отдельного посадочного места, билеты все также могут быть оформлены бесплатно. Если ребенок этого возраста летит за границу и для него не требуется отдельного места, скидка на его билет составит 90 процентов.

Фактическая стоимость билета на ребенка окажется немного больше половины стоимости взрослого, так как она распространяется только на сам тариф, а стоимость сбора, НДС (10 процентов с тарифа и 20 процентов со сбора) и комиссии продавца билетов (например агрегатора) оплачиваются полностью. Это же касается и других дополнительных услуг - багажа, питания и даже выбора места.

По новым правилам авиакомпания также обязана обеспечивать рассадку детей до 12 лет и их сопровождающих на соседних креслах в самолете. Эта услуга теперь является бесплатной. Новое правило начало действовать с 20 января. Раньше средняя стоимость выбора места составляла 300-600 рублей, а в некоторых зарубежных авиакомпаниях доходила до 15 тысяч рублей.

Новая система работает так: при онлайн-регистрации или регистрации на стойке в аэропорту пассажиры с детьми должны получить два случайных места рядом. При этом места должны находиться в одном ряду и не должны быть разделены проходом. Однако если родители захотят выбрать места, это уже будет считаться дополнительной услугой, на которую скидка не распространяется. Пассажирам придется оплатить выбор каждого из мест.

До сих пор сложности вызывают ситуации, когда родители слишком поздно регистрируются на рейс и свободных мест рядом в самолете уже нет, обращает внимание Илья Зотов. Так как предоставить места детям рядом с родителями авиакомпании обязаны, приходится пересаживать других пассажиров, в том числе тех, которые уже оплатили места. Эта ситуация до сих пор не урегулирована и доставляет проблемы авиакомпаниям.