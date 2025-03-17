Неочевидные минусы отелей «все включено»

Отели формата «все включено» давно завоевали популярность среди туристов по всему миру. Конечно, ведь очень удобно беззаботно проводить время, когда все, от питания до развлечений, уже включено в стоимость. Однако у такого варианта размещения есть свои недостатки, о которых расскажет «‎Рамблер».

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1. Отсутствие погружения в местную культуру

Зачастую гости гостиниц формата «все включено» не выходят за пределы комплекса. Поэтому местная кухня, традиционные ремесла, уникальные фестивали и обычаи часто остаются за стенами отелей.

Взамен вам предлагают стандартные блюда, адаптированные под туристов, и развлекательные программы, рассчитанные на широкий круг зрителей. Так вы рискуете провести весь отпуск, не узнав ничего нового и оставаясь в комфортной, но закрытой «пузырьковой» среде.

2. Скудное питание

Да, на первый взгляд, шведский стол предлагает широкий выбор. Однако часто качество еды и разнообразие меню оставляют желать лучшего. В течение первых нескольких дней блюда доставляют удовольствие, но быстро приходит осознание их однообразия. Кроме того, во «все включено» подают стандартные блюда вместо национальных, которые не отражают всю палитру традиционной кухни страны.

3. Завышенная стоимость проживания

Система может и выглядит выгодной, но в реальности она оказывается финансово нецелесообразной. Создается иллюзия, что «все включено» оправдывает высокую стоимость, в то время как большинство услуг, таких как массажи или экскурсии, все равно придется оплачивать дополнительно.

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Отели с таким форматом могут быть существенно дороже, чем обычные гостиницы или апартаменты с самостоятельным питанием. Поэтому если вы не планируете регулярно пользоваться всеми услугами отеля (например, не посещаете бары или не участвуете в мероприятиях), вы просто переплачиваете за то, чем не пользуетесь.

4. Слишком стандартные активности

Многие отели предлагают якобы разнообразные развлечения, но на самом деле «все включено» часто ограничено стандартными активностями, такими как йога, волейбол, теннис или аквапарк. Если вы хотите попробовать что-то более специфическое, например, погружение с аквалангом или сафари, вам придется выезжать за пределы отеля и платить дополнительно.

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