Отель по дешевке: пять секретных способов сэкономить без потери комфорта
Туристы могут существенно сэкономить на проживании в отелях при правильном планировании поездок. По данным экспертов туристической отрасли, наиболее эффективным способом экономии является бронирование жилья в выходные дни.
Турагент со стажем Виктор Абрамов рекомендует приезжать в крупные города не в начале недели, а в пятницу. По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге стоимость проживания традиционно снижается в выходные дни.
Такая стратегия может принести существенную экономию: номер, который во вторник стоит около 15 тысяч рублей, к пятнице может подешеветь почти вдвое. Однако важно учитывать, что этот механизм работает преимущественно вне туристического сезона.
В летний период ценообразование в гостиницах формируется по другим принципам, где основными факторами становятся высокий спрос и загруженность отелей.
- Для максимальной экономии туристам рекомендуется:
- бронировать жилье в пятницу;
- выбирать выходные дни для проживания;
- планировать поездки вне туристического сезона;
- сравнивать цены в разные дни недели;
- внимательно сравнивать цены в номерах разной категории.
Такой подход к планированию путешествия поможет существенно сократить расходы на проживание в отелях при сохранении качества сервиса.
Ранее эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов заявил, что европейские отели ждут снятия санкций и возобновления прямого авиасообщения между Россией и курортами Европы. Он также отметил, что сейчас многие россияне все чаще выбирают для отдыха внутренние направления.