Отель по дешевке: пять секретных способов сэкономить без потери комфорта

Туристы могут существенно сэкономить на проживании в отелях при правильном планировании поездок. По данным экспертов туристической отрасли, наиболее эффективным способом экономии является бронирование жилья в выходные дни.

Турагент со стажем Виктор Абрамов рекомендует приезжать в крупные города не в начале недели, а в пятницу. По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге стоимость проживания традиционно снижается в выходные дни.

Такая стратегия может принести существенную экономию: номер, который во вторник стоит около 15 тысяч рублей, к пятнице может подешеветь почти вдвое. Однако важно учитывать, что этот механизм работает преимущественно вне туристического сезона.

В летний период ценообразование в гостиницах формируется по другим принципам, где основными факторами становятся высокий спрос и загруженность отелей.

Для максимальной экономии туристам рекомендуется:

бронировать жилье в пятницу;

выбирать выходные дни для проживания;

планировать поездки вне туристического сезона;

сравнивать цены в разные дни недели;

внимательно сравнивать цены в номерах разной категории.

Такой подход к планированию путешествия поможет существенно сократить расходы на проживание в отелях при сохранении качества сервиса.

Ранее эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов заявил, что европейские отели ждут снятия санкций и возобновления прямого авиасообщения между Россией и курортами Европы. Он также отметил, что сейчас многие россияне все чаще выбирают для отдыха внутренние направления.