Туристы отсудили два миллиона рублей за сорвавшийся отдых на Пхукете

Семье из Екатеринбурга, чтобы улететь в запланированное время на Пхукет, пришлось срочно менять турагента, а затем идти в суд, чтобы вернуть потраченные деньги. Причем возвратить получилось гораздо больше, чем было потрачено.

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Начало истории было обнадеживающим. Туристы в прошлом году заключили договор с турагентом, турпродукт включал авиабилеты на Пхукет на четырех человек, проживание в четырехзвездочном Centara Villas Phuket с завтраками, а также трансфер и страховки. Все вместе потянуло на 654 тыс. руб., деньги несколькими траншами поступили на счет турагента. Однако незадолго до даты вылета туристы получили вдруг сообщение, что их поездка переносится на февраль 2025 года.

«О причинах одностороннего изменения договора ответчик пояснений не дала, направленную претензию о возврате денежных средств проигнорировала», – говорится в судебном решении.

Отдыхающие, у которых рушились планы на отпуск, обратились к другому турагенту, приобрели тур на нужные им даты и все-таки улетели в Таиланд в те даты, что и планировали изначально. А после отдыха решили подавать иск, чтобы вернуть свои деньги.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга встал на сторону туристов, определив, что были нарушены положения законов «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Получив от истца денежные средства, ответчик не передала их уполномоченному туроператору для бронирования тура. Она даже не была с ним связана агентским договором.

Заплатить за все придется в итоге турагенту: 654,1 тыс. за сам тур, столько же в качестве неустойки, 659,1 тыс. руб. в виде штрафа и 10 тыс. руб. как компенсацию морального вреда. Всего – 1,98 млн руб. Если бы требования туристов были удовлетворены сразу, сумма была бы значительно меньше.

Ранее мы написали, что турагент вложила деньги туристов в финансовую пирамиду и проиграла. При этом некоторые пострадавшие сумели вернуть средства.