В Альянсе турагентств дали советы туристам

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян посоветовал бронировать путёвки на июньские праздники в марте.

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«Мой совет — сейчас покупать июньские праздники. В этом году впервые за всю историю России выпало четыре выходных дня (с 12 по 15 июня) на июньские», — заявил он в беседе с ОТР.

По его словам, на майские праздники авиабилеты продают с декабря, и чем ближе даты, тем цены выше.

«О том, что майские праздники в этом году восемь дней, было известно ещё полгода назад, и люди, естественно, покупали билеты ещё тогда», — пояснил Мкртчян.

Как добавил эксперт, если есть необходимость поехать на отдых именно в мае, то лучше планировать даты после 12 числа, когда снизится стоимость билетов и отелей.

Ранее ведущий аналитик, руководитель направления «Стратегический маркетинг» компании «АРБ Про» Елена Сысуева заявила, что россияне стали чаще интересоваться аутентичными путешествиями по регионам страны.