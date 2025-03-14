Стюардесса объяснила, почему нужно брать в путешествия свой чайник

Работающая в Emirates стюардесса из России объяснила необходимость брать с собой в путешествия чайник. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам автора публикации, в гостиничных чайниках постояльцы кипятят личные вещи, даже менструальные чаши. Поэтому она предпочитает брать с собой собственный. Бортпроводница также посоветовала иметь резиновые тапочки для душа, чтобы не подхватить грибок ногтей, и одноразовые сиденья на унитаз.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.