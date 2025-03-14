Как слетать в Анталью за 28 тысяч рублей

Многие россияне на майские праздники организуют себе дополнительный отпуск и отправляются в теплые края. Для тех, кто размышляет, не слетать ли ему в Анталью, где в это время должна быть комфортная для россиян летняя погода, редакция TourDom.ru проанализировала, в какие суммы обойдется дорога до этого курорта из Москвы и Петербурга.

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Москва

Если вы можете позволить себе отдыхать первые 11 дней мая, то наиболее выгодно слетать в Анталью будет чартером AZUR air: билет туда-обратно сегодня стоит 50,3 тыс. руб., багаж включен. У остальных перевозчиков получается значительно дороже – от 68 тыс. у Turkish Airlines и Southwind, от 71 тыс. – у «Победы». Если же полететь на день раньше, то и у них можно уложиться примерно в 60–62 тыс.

Для тех, кто хочет отправиться на неделю и именно в первый праздничный день, прямой round trip на 1–7 мая из столицы есть за 49 тыс. руб. у S7, но с ручной кладью, за багаж нужно доплатить еще 6,5 тыс. Причем вылеты будут ночью. Утренний рейс из Москвы повысит стоимость до 52 тыс. за место и до 17 тыс. за багаж. Можно воспользоваться чартером AZUR air – 49,4 тыс. Или улететь туда AZUR air, вернуться Pegasus Airlines – билеты в таком случае стоят 51,3 тыс. руб., а багаж – менее 3 тыс.

Наиболее выгодный недельный вариант предлагает S7 c вылетами 3 мая из Москвы и 9 мая из Антальи – всего 39,4 тыс., если путешествовать налегке. Правда, за багаж придется доплачивать более 14 тыс. Если в эти же даты лететь туда Utair, а обратно Southwind, то с багажом получается подешевле – 47,8 тыс.

Если же есть возможность слетать только на 4 выходных дня, то 1–4 мая в обе стороны можно воспользоваться чартерами AZUR air – 49,4 тыс. и Southwind – 50,1 (багаж в обоих случаях включен).

На 8–11 мая самый дешевый перелет обойдется в 53,8 – если лететь налегке и в одну сторону «Победой», а обратно – чартером Southwind. Да, и за багаж доплатить придется всего около 4 тыс. Round trip у той же «Победы» стоит 53,1 тыс., но если вещей больше, чем помещается в ручную кладь, цена вырастает до 65,5 тыс.

Для тех, кто не привязан к выходным в рамках праздничной декады, самое выгодное 4-дневное путешествие придется на 4–7 мая: у S7 перелет туда-обратно стоит 28,4 тыс. руб. плюс 13 тыс. багаж. Чуть дороже (36 тыс. билет и 6 тыс. багаж) выйдет, если отправиться в одну сторону «Победой», а назад – Utair.

Санкт-Петербург

Из Северной столицы лететь в Анталью дорого: прямой round trip 1–11 мая Turkish Airlines предлагает за 97,4 тыс. руб. (чартер, багаж включен). У «Аэрофлота» перелет с ручной кладью – более 103 тыс. (за вместительный чемодан придется доплатить около 15 тыс.) Если лететь со стыковками, то лучше выбрать вариант туда на AJet с пересадкой в Стамбуле, а обратно «Победой» до Внуково, а оттуда шаттлом «Аэрофлота». Общее время в пути в каждую сторону займет около 8 часов, цена – 79 тыс. плюс 13,5 тыс. за багаж. Получается немного дешевле, чем прямым.

Дорога на Анталийское побережье 1–7 мая у Turkish Airlines обойдется в 79 тыс. руб. с багажом, у «Аэрофлота» – 90,5 тыс. Наиболее дешевый с удобными стыковками: туда AJet (2,5 часа в Стамбуле), обратно S7 (1 час 50 минут в Домодедово) – 60 тыс. руб. и 10 тыс. за багаж.

Для 4-дневного путешествия с вылетом из Пулково выгоднее всего выбрать 3–6 мая: есть прямой чартер Corendon Airlines – 63 тыс. с багажом. «Аэрофлот» и «Победа» увезут и привезут за 44 тыс. плюс 12 тыс. за багаж (будет по одной небольшой стыковке в Москве в каждую сторону). За ту же цену с багажом можно прилететь S7, а вот с ручной кладью на зеленом боинге выйдет дешевле – 40 тыс., но зато пересадка в Домодедово в одну сторону займет более 7 часов.

Для тех, кто может уехать только на выходные 1–4 мая, самый выгодный прямой перелет предлагает Turkish Airlines – 76,4 тыс. плюс 5 тыс. за багаж. У «Аэрофлота» цена 88,4 тыс. (багаж включен). Есть вариант слетать за 57 тыс. (за багаж еще 4 тыс.): в ту сторону AJet сделает пересадку в Стамбуле (2,5 часа), обратно прямой перелет Turkish Airlines.

На 8–11мая дешевле выбрать прямые рейсы. Чартеры Pegasus Airlines и Turkish Airlines стоят 79,7, рейс «Аэрофлота» – 80 тыс. Во всех случаях багаж включен. Лететь со стыковками выйдет дороже.