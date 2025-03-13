Назван самый дешевый курорт Калининградской области этой весной

Три курорта в Калининградской области вошли в топ-10 российских малых городов для весенних поездок. Эксперты также назвали цены на отдых в Зеленоградске, Светлогорске и Пионерском.

«На первом месте Зеленоградск в Калининградской области с 17 % бронирований в малых городах», – говорится в исследовании «Твил».

Ночлег в Зеленоградске в марте стоит в среднем 4798 рублей за сутки. Обычно путешественники останавливаются там на четыре ночи. Остановка в Светлогорске обойдется туристам в 3941 рубль, там живут также четыре ночи. В Пионерском ночь стоит 4421 рубль. В среднем отдыхающие живут там пять ночей.