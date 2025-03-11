Артемий Лебедев рассказал, в чем смысл профессии стюардессы

Популярный дизайнер и по совместительству блогер Артемий Лебедев нелестно отозвался о труде стюардесс в российских авиакомпаниях. По его мнению, девушки в авиации в основном занимаются контрабандой или живут мечтами о светлом будущем.

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«Главный смысл профессии бортпроводницы – перевозка контрабанды. В этом нет ничего плохого! Это неизбежное явление, потому что в истории человечества никогда не было стопроцентно белых транзакций в любом процессе», – написал блогер на своей странице в соцсети.

По его словам, за 100 долларов любая бортпроводница пронесет на рейс чемодан с айфонами, икрой, документами и т. д. Таким образом, девушки пытаются компенсировать не самую высокую по рынку зарплату.

«Бортпроводница на рейсе Москва – Когалым ничего не кладет в карман скорее всего, но она живет надеждой попасть на рейс Москва – Токио. Потому что нет на свете ни одной причины красивой молодой бабе разносить томатный сок, драить толчки и давить вежливость с толпами пассажиров», – утверждает Артемий Лебедев.

Он также считает, что «контрабанду» проносят на борт и пилоты. Но для них это скорее небольшая премия, а не основная часть заработка.

Отметим, сами читатели Артемия Лебедева с посылом его поста в большинстве своем не согласились. Часть подписчиков открыто заявила, что блогер просто оскорбил буквально всех российских стюардесс. Некоторые также отметили, что инфлюенсер в принципе не понимает, как работают бортпроводницы, и напомнили ему о предполетном контроле, который проходят сотрудницы авиакомпаний перед рейсом – с откровенной контрабандой их не пропустят на борт, а могут и вовсе уволить.