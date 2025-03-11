Когда дешевле всего бронировать отдых на майские праздники

Чтобы максимально сэкономить на отдыхе в майские праздники, туристам лучше заранее забронировать отдых. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

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По словам эксперта, это позволит не только сэкономить, но и выбрать наиболее подходящее жилье, а не ограничиваться теми вариантами, которые останутся.

Туристам, планирующим отдых, будет доступен широкий выбор направлений, как внутренних, так и зарубежных. Осипова подчеркнула, что если начать искать варианты уже в середине апреля, то можно еще найти интересные предложения, но желаемые места размещения могут быстро закончиться. К тому же, ближе к праздникам цены на путевки могут значительно вырасти.

Специалист также отметила, что укрепление рубля создает дополнительные возможности для тех, кто планирует поездки за границу. Поэтому сейчас самое время воспользоваться этапом раннего бронирования, чтобы сэкономить на путешествии.

«[Из зарубежных направлений] надо сразу озвучить Турцию – это одно из самых популярных направлений у российских туристов. Также это Египет, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Китай. Как раз эти страны пользуются большим спросом», – подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, как упрощение визового режима повлияет на туризм в России и Китае. Из РФ ежедневно выполняется более 20 вылетов, и количество их увеличится, считают эксперт.