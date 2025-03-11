Квадратные волны: что это такое и чем они опасны

Если вы увидите волны, которые образуют четкий квадратный узор на поверхности воды, следует немедленно выйти из моря. Данное явление, похожее на шахматную доску, выглядит завораживающе, но представляет смертельную опасность.

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Квадратные волны образуются, когда две системы волн сталкиваются под разными углами, из-за чего появляется перекрестная рябь, которая может выглядеть красиво, но на самом деле из-за нее гибнут суда.

Европейское космическое агентство (ESA) отмечает, что основная масса происшествий с 1995 по 1999 год связана именно с этими волнами. Квадратные волны могут достигать в высоту трех метров, благодаря чему навигация становится чрезвычайно сложной даже для опытных моряков.

Такие волны сопровождаются сильными течениями, которые могут затянуть пловца в открытое море; перевернуть лодку или серф; создать мощные подводные вихри, которые мешают удержаться на плаву.

Эксперты USLA (Ассоциация спасателей США) рекомендуют не поддаваться панике, плыть на спине и стараться выплыть вдоль берега. Если быстро выбраться не получается, то надо подавать сигналы о помощи, пишет Pravda.RU.

Данное явление замечали в Эгейском море (Греция и Турция), Атлантическом океане, в районе Иль-де-Ре (Франция), Южной части Тихого океана.

Ранее стало известно, что в Башкирии появятся новые экотропы и нацпарки. Также сообщалось о росте турпотока в Россию из стран Африки.