Слетать в Японию из Москвы можно вдвое дешевле, чем в Таиланд

В системах онлайн-бронирования замечены доступные по цене авиабилеты в Японию из Москвы на майские даты. Перелеты с одной пересадкой в аэропорту Шанхая (Китай) предлагает авиакомпания China Eastern Airlines.

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Например, по маршруту из российской столицы в Токио на дату 9 мая туда, 27-го обратно места экономкласса обойдутся в 42,3 тыс. руб. багаж включен в тариф (указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 10 марта. – Ред.).

Еще дешевле, за 41 тыс. руб., реально забронировать на те же даты перелет по комбинированному маршруту: из Москвы в Токио, а обратно – из Окинавы.

В шанхайском аэропорту Пудун предусмотрены длительные стыковки – 23 и 15 часов, пассажиры вполне могут воспользоваться безвизовым транзитом и выйти в город во время пересадки, при этом нужно заранее позаботиться о бронировании гостиницы в Шанхае.

Билеты за 41 тыс. руб. (включая перевозку чемодана) на вылеты в Токио из Москвы 9 мая есть также на даты обратных рейсов из Окинавы – 28 и 29 мая. Отметим, что приведенные цены на перелеты в Японию почти вдвое ниже, чем по другому дальнему маршруту – в Таиланд на майские даты. Места эконом на рейсах «Аэрофлота» Москва – Бангкок 9 мая туда, 27-го обратно сейчас предлагаются за 77,8 тыс. руб., на Пхукет – за 79,7 тыс. руб., плюс 15 тыс. руб. – доплата за багаж.