Туристам советуют поторопиться с оформлением виз в Европу

В визовых центрах лояльных к россиянам шенгенских стран становится все напряженнее с местами на подачу документов по мере приближения к летнему сезону. Успеть оформить визы в Европу к лету уже не везде так просто, как было еще месяц назад. И с каждой следующей неделей ажиотаж будет только нарастать.

Сложнее всего по традиции с Францией, которая дает наиболее длинные визы и отказывает лишь в редких случаях. Там и сразу после Нового года, в отличие от других стран, ожидание было около месяца. На минувшей неделе визовый центр этой страны раздал места до конца мая в Москве и большинстве регионов. Чуть лучше только в Питере. Внушительная часть из слотов на самом деле, конечно, еще доступна, но только за дополнительную плату у визовых агентств. В системе бронирования проскальзывают редкие отказные слоты. Тем, у кого сроки поджимают, нужно прямо дежурить, чтобы успеть их перехватить.

В визовый центр Италии в столице можно попасть раньше – места есть в апреле, но вкупе с более долгими сроками оформления разницы не видно, так как консульство рассматривает запросы туристов дольше. Паспорт может лежать в дипмиссии около месяца. А вот заявителям из регионов хуже, там в лучшем случае можно ждать слотов на май. Но в какой перспективе их загрузят в систему онлайн-записи, непонятно.

На Испанию запись меньше всего – в районе двух-трех недель, но в ближайшей перспективе может увеличиться до месяца. Пропала возможность посещения ВЦ без предварительной записи в порядке живой очереди. Как утверждают источники, это произошло из-за появление посредников, которые выстаивали очереди с ночи и перепродавали места в ней за внушительные суммы.