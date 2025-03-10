Появились трусы, которые защитят от краж в поезде

Россиянам предложили трусы для защиты денежных средств во время путешествий на поезде. Соответствующая информация появилась на посвященном изделию сайте.

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Данный предмет гардероба под названием «Трусы-купе» представлен в трех оттенках: коричневом, светло- и темно-сером. Отмечается, что в передней части он оснащен карманом для банковских карт и наличных купюр, а в задней — карманом для мелочи.

«Надежная защита ваших средств в путешествиях на поезде», — говорится в описании нижнего белья, предлагаемого по цене 6999 рублей.

При этом указано, что в настоящее время трусы не поступили в продажу, а права на них не защищены.

Ранее в марте сообщалось, что австралийский дизайнер Бьянка Цензори захотела выпустить прозрачные мужские шорты с деталью для гениталий.