Экскурсовод рассказала, как сэкономить на путешествиях

Очень многим нравится путешествовать, и каждый имеет свои цели. Кто-то хочет изучать новые места, знакомиться с историей, культурой, получать яркие впечатления. Кому-то по душе отдыхать спокойно, лежать на пляже, дышать воздухом, посещать СПА, наслаждаться гастрономией. Для многих важно чтобы дети могли весело и активно проводить время, а есть любители экстремального отдыха, приключений и спорта. Мы все разные, это прекрасно! Как же отдохнуть наилучшим образом и при этом бюджетно — рассказала экскурсовод и турагент Александра Атменеева.

Для начала важно понять, а как именно вы хотите отдохнуть

«И здесь две стратегии: 1. Исходя из своих временных возможностей, подумать как с наибольшей пользой провести время отпуска. 2. Исходя их своих планов на отдых построить свой рабочий график», — отмечает Александра.

Далее будем исходить из наличия денежных ресурсов на планируемый отдых

«Здесь тоже приблизительно 3 варианта: А. Достаточно средств на любой вариант отдыха. Б. Есть некоторый бюджет на отдых. Хочется выбрать наилучший вариант в пределах бюджета. В. Бюджет сильно ограничен, готов экономить на многом, важно поехать», — объясняет турагент.

Для варианта А самый широкий спектр возможностей, проще всего обратиться к специалисту по выбранному виду отдыха (хорошо, если есть надежный, которому привыкли доверять), обозначить параметры и ехать.

Из чего складывается так называемый турпакет

«Сюда входят билеты на транспорт (самолет, поезд, автобус), медицинская страховка (обязательна для зарубежных туров), оплата места проживания с выбранным типом питания, трансфер (доставка от самолета/поезда до отеля/базы/круизного лайнера и т. д.) Дополнительные экскурсии могут входить в тур или нет. Для зарубежных поездок часто нужна виза», — рассказывает экскурсовод.

Турпакет вы можете формировать сами или воспользоваться услугами агентства, часто отдых через туроператора может быть дешевле и надежнее, что непременно является огромным преимуществом в организации отдыха — экономия денег, времени и нервов.

Какие здесь преимущества

Есть служба поддержки. Надежность туроператора можно проверить в реестре страхования ответственности туроператора.

«Тур полностью организован и остается просто следовать маршруту и отдыхать там, где выбрали. Также у вас может быть визовая поддержка и сопровождение документов для визовых стран», — рассказывает эксперт.

Почему может быть дешевле

Туроператор часто заранее выкупает места блоками в определенных отелях с хорошей скидкой. Хорошо знать сильные направления и базовые отели у разных операторов.

Здесь на помощь могут прийти агрегаторы, где вы увидите разные цены на один и тот же отель у разных туроператоров.

Туроператоры сотрудничают с авиакомпаниями, фрахтуют чартеры, выкупают блоки мест. Поэтому перевозка может быть дешевле, чем у самостоятельного туриста. Но все хорошо проверять.

Туроператор организовывает групповой трансфер, это дешевле, чем такси.

«Кстати так называемые „горящие туры“ возникают, если остаются нераспроданные билеты на блоках мест оператора или выкупленные оператором, но не забронированные туристами комнаты за небольшой срок до вылета», — отмечает специалист в области туризма.

При дефиците авиаперевозки "горящих туров" обычно нет.

Когда цены на отдых более низкие

В так называемый «низкий» сезон.

«Это сезон дождей для Юго-восточной Азии, летний жаркий сезон для Африки и Аравийского полуострова, сезон ураганов и тайфунов для Карибского региона, начало и последние месяцы для региона Средиземноморья. За несколько недель до всеобщих праздников (Новый год, майские) и после них, — акцентирует внимание Александра. — Всегда есть повышение цен в период детских каникул. Если даты отдыха известны и хотите организованный тур, воспользуйтесь „ранним бронированием“. Часто так можно сохранить значительную часть бюджета и выбор популярных отелей за приемлемые деньги будет больше. Например сейчас самое время задуматься о летнем отдыхе у моря. Напомню, что июль — август самый „высокий сезон“, цены на отдых будут расти».

На что надо обратить внимание самостоятельному туристу:

Некоторые авиакомпании предлагают заранее билеты по привлекательным ценам. По мере востребования стоимость авиаперевозки растет. Это работает для России и зарубежных направлений.

«Есть так называемые лоукостеры (перевозчик с самыми низкими ценами и ограниченным сервисом). Внимательно читайте условия перевозки багажа и ручной клади!», — советует турагент.

Иной раз доплата за багаж будет нивелировать разницу в цене за билет более комфортной авиакомпании. Питание в лоукостерах не предоставляется.

Страховку на одни и те же туры можно выбрать по разной стоимости у разных поставщиков. «Учитывайте вид отдыха и риски, такие как экстремальный виды спорта, дайвинг, виндсерфинг и т. п. Для выбора страховщика подойдут агрегаторы», — говорит эксперт.

Заложите достаточно времени на получение визы. Познакомьтесь со списком документов на сайте визового центра страны. Заранее запишитесь. Сейчас визу в страну Шенгенского соглашения получить быстро не получится.

Купите местную сим-карту (обычно в аэропорту выгоднее).

Хорошо иметь мобильный переводчик. Во многих местах понимают только язык этой местности.

«Сделайте копии документов и страховки. Пользуйтесь сейфом. Храните в сейфе деньги и документы. Всегда имейте в запасе некоторую сумму для незапланированных расходов», — обращает внимание экскурсовод.

Узнайте телефон консульства и полиции заранее.

Оставьте друзьям или родственникам ваш маршрут путешествия, сроки пребывания в том или ином пункте, предполагаемую дату возвращения. Дайте знать, если произойдут значительные изменения планов.

Хорошая подготовка в значительной мере убережет вас от лишних трат и негативных впечатлений. Вы в праве выбирать свой собственный вид отдыха и способ его организации, а пользуясь вышеперечисленными советами, вы точно сможете отдохнуть бюджетно и комфортно!