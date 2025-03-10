Как уместить все в чемодан: два простых способа

Перед каждой поездкой встает вопрос: как уместить все необходимое в ограниченное пространство чемодана? Есть два проверенных способа, которые помогут сэкономить место и избежать хаоса в багаже.

Метод скручивания. Один из самых популярных лайфхаков – сворачивать одежду в плотные рулоны. Такой способ не только экономит место, но и предотвращает сильное сминание ткани. Рулоны удобно укладывать в ряд или заполнять ими пустые углы чемодана. Особенно хорошо этот метод подходит для футболок, брюк, легких платьев и спортивной одежды.

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Метод «полки». Если чемодан поставить на колесики и укладывать вещи горизонтально, как на полку в шкафу, получится удобная система хранения. Так проще находить нужные вещи без необходимости перекладывать весь багаж.