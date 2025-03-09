Почему случился дефицит новых долларов в России и что делать туристам

Туристы из России все чаще сталкиваются с неприятным сюрпризом за рубежом: купюры долларов старого образца, которые они купили в обменниках на родине, за границей принимают с неохотой или вовсе отказываются от них. В результате россиянам приходится обменивать валюту с дисконтом, теряя значительную часть суммы. Вместе с экспертами «ФедералПресс» выяснил, почему в России продают лишь старые доллары, в каких странах с ними возникают проблемы и как туристам избежать лишних расходов.

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Почему возникли проблемы с долларами

После 2022 года поставки наличной валюты из США и Европы в нашу страну практически прекратились, рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В обороте остались преимущественно доллары старых выпусков, что привело к дефициту купюр нового образца на российском рынке. Ситуация усугубилась из-за проблем с приемом долларов старого образца в других странах, особенно курортных.

В результате в России значительно вырос спрос на доллары нового образца. Банки и обменные пункты, пользуясь ажиотажем, начали взимать дополнительную комиссию за их продажу. При этом регулятор не может предъявлять требования к уже выпущенным купюрам, пока они не изъяты из обращения, что делает дополнительные комиссии исключительно инициативой финансовых учреждений.

Финансовый консультант, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова предположила, что банки, стремясь избавиться от старых купюр, активно выдают их клиентам, хотя и новые банкноты у них имеются в достаточном количестве. По ее словам, такие действия не связаны с теориями заговора или требованиями регуляторов: просто у финансовых учреждений есть задача – снизить объем старых долларов в своих резервах.

Из-за чего не хотят принимать старые доллары

Государства периодически обновляют дизайн банкнот, чтобы усилить их защиту от подделок, а не только для эстетики, пояснил доцент кафедры «финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов. Новые купюры включают множество технологических достижений, многие из которых незаметны глазу. При этом старые банкноты не изымаются сразу: они продолжают хождение параллельно с новыми, иногда десятилетиями.

Американский доллар не исключение. Его дизайн менялся много раз, но самое заметное обновление началось в 2004 году. Новые купюры отличаются цветовой гаммой: если старые были светло-зелеными (отсюда выражение «зеленая бумажка»), то современные сочетают зеленый, красный, оранжевый, желтый, голубой и пурпурный цвета. Также изменился графический дизайн и добавились новые защитные элементы.

Наиболее ярко изменения видны на 100-долларовой купюре: она стала зеленовато-синей, с новой плотностью бумаги, рельефными оттисками и голографической защитной полосой. Эксперты считают ее одной из самых защищенных банкнот в мире, на разработку ее ушло более десяти лет.

Хотя старые и новые доллары равнозначны, повышенная защищенность новых купюр сыграла злую шутку.

«Наши граждане с удивлением обнаружили, что в российских обменниках купюр нового образца сегодня просто нет! Я сам решил проверить этот слух. Зашел в пять различных банков в различных районах Москвы. И, увы, везде мне был дан один ответ: "Синих долларов нет"», – признался Кузнецов.

С аналогичной ситуацией столкнулся и корреспондент «ФедералПресс» в Нижнем Новгороде. Самые «молодые» купюры, которые готовы были продать банки, выпущены в 2006 году.

В каких странах могут возникнуть проблемы

Официально ни одна страна мира не заявила о том, что перестает принимать доллары старого образца.

Аналитик туроператора «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко подтвердила, что с 2023 года россияне стали чаще получать отказы в приеме наличных долларов старого образца за границей, а осенью 2024-го ситуация усугубилась. По ее словам, в Китае, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах не принимают доллары, выпущенные до 1996 года. В большинстве других стран обменные пункты и банки отказываются от купюр, выпущенных до 2001 года, а многие принимают только доллары от 2006 года и новее. В Танзании, Кении и ЮАР принимают доллары, начиная с 2009 года производства.

В странах СНГ рекомендуется ввозить только новые, неповрежденные купюры без заломов, надписей или отметок, выпущенные не ранее 2009 года. На Мальдивах не принимают доллары, напечатанные до 2009 года, а многие отели отказываются от купюр на «белой бумаге», принимая только те, что напечатаны на «голубой». В Венесуэле, Доминикане, Мексике и на Кубе доллары, выпущенные до 2013 года, считаются устаревшими и не принимаются. В Бахрейне требуются доллары от 2013 года, а в Катаре – от 2017-го.

Если туристы не могут найти доллары нового образца, в Катаре, Омане и Бахрейне можно использовать евро, но курс обмена будет таким же, как для долларов. Проблемы с оплатой старыми долларами могут возникнуть также во Вьетнаме, Таиланде и на Шри-Ланке.

В некоторых странах, таких как Япония, ОАЭ и Египет, старые доллары можно обменять на новые, но с ограничениями. В Японии это возможно в аэропортах, в ОАЭ – в банках с комиссией (принимают купюры не старше 1996 года), а в Египте – только в банках и при наличии паспорта, причем поврежденные купюры не принимаются.

«Это не козни против наших соотечественников (которые вынуждены сегодня активно пользоваться наличкой. – Прим. авт.), просто они таким образом страхуются от поддельных банкнот старого образца: их по миру сегодня гуляет предостаточно. Логика проста – чем рисковать получить подделку, проще уж не брать их вообще», – высказался Кузнецов.

Личный опыт путешественников

Важно помнить, доллары старого образца – законное платежное средство. Его номинал указан на купюре. И стоит оно ровно столько, сколько на нем указано.

«Я сама столкнулась с проблемами. И заключаются они в том, что тебе просто говорят при оплате: мы старые доллары не принимаем. В крайнем случае если принимают, то по курсу на 20–30 % ниже, чем официальный. Например, я была на Маврикии. У них только одна точка на острове, где можно обменять старые доллары», – привела пример Татьяна Волкова.

Нижегородка Дарья рассказала, что перед поездкой в ОАЭ заранее покупала дирхамы, чтобы избежать двойной конвертации, которая делает обмен долларов или евро на месте менее выгодным. А в Турцию она брала с собой лиры, купленные в Нижнем Новгороде, хотя в некоторых местах, например на базарах, охотно принимали рубли. По ее словам, турецкие турагенты заранее предупреждали: купюры в 50 и 100 долларов могут не принять из-за участившихся случаев подделок.

«Рубли не особо нужны другим странам. Мне кажется, так было всегда. Хотя, например, в Китае рубли не брали, а в Армении легко меняла. В Азербайджане тоже, но курс невыгодный. В Европе наша валюта не нужна. В России проблем с обменом у меня не было никогда, банкноты нового образца я стала менять только сейчас, до этого ни в одной стране проблем не возникало, брали любые», – поделилась с «ФедералПресс» информацией одна из путешественниц.

Советы для туристов, что делать с валютой

Вот несколько советов, которые могут помочь не оказаться в затруднительном положении с валютой:

перед поездкой просмотреть тематические форумы, чаты и телеграм-каналы о той стране, куда вы направляетесь (там, как правило, пишут обо всех имеющихся сложностях);

важно обращать внимание на дату выпуска доллара и, по возможности, не покупать старые;

при наличии возможности обменять валюту в российском банке на купюры нового образца;

внести через банкомат за рубежом на карту другой, чтобы снять потом уже новые доллары;

приобрести местную валюту и расплачиваться ею;

обменять купюры старого образца на купюры нового образца с дополнительной комиссией или, например, перевести необходимую сумму в евро.

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