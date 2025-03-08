Женщина-пилот: летать — это моя жизненная необходимость

Как стать пилотом

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— Пилот — не самая популярная, мягко говоря, профессия среди женщин. Почему вы ее выбрали?

— Решение стать пилотом не было спонтанным. Авиация всегда меня привлекала и вдохновляла, но я была разносторонним человеком и даже планировала связать свою жизнь с музыкой либо с иностранными языками, которые были мне интересны и давались без какого-либо труда. Но я росла в авиационной семье — мой отец отработал в авиации почти 40 лет, и в семье у нас была соответствующая атмосфера. В итоге где-то к 15 годам поняла, что не смогу жить без авиации и связать свою судьбу с чем-то другим.

— В каком училище обучались? Сложно ли было поступить?

— В 2017 году после окончания 11-го класса я поступила в Сасовское летное училище. Поступление было тяжелое, во многом из-за медкомиссии. На этом этапе много отсеивается кандидатов, потому что требования к здоровью очень высокие.

— Одинаковые ли требования при поступлении для женщин и мужчин?

— Да, требования абсолютно одинаковые, нет никаких разделений по полу и возрасту. На тот момент даже не было никаких вступительных экзаменов в летное училище: достаточно было принести школьный аттестат, и по общему конкурсу отбирали кандидатов на поступление. Я закончила школу с золотой медалью, и те знания, которые дала школа, помогли мне поступить без каких-либо проблем и окончить училище с отличием.

— А сколько девушек училось с вами на курсе? Многие ли стали пилотами?

— На курсе из 150 человек было 28 девушек. Во время обучения две девушки отчислились, оставшиеся 26 выпустились, большая часть устроились на работу в разные авиакомпании РФ. Некоторые нашли призвание в других отраслях.

— Помните свой первый полет? Какие чувства испытали?

— Конечно! Это были незабываемые эмоции — когда поднимаешь самолет в небо и чувствуешь, как он полностью подчиняется всем движениям. Это незабываемое ощущение. Но все же, наверное, наиболее запоминающимся было выполнение первого самостоятельного полета, когда ты находишься один в кабине воздушного судна. Полет недолгий, но я помню каждую его минуту. Это было на втором курсе, на однодвигательном винтовом самолете Cessna 172 S.

— Страшно было?

— Нет, только удовольствие от полета и даже некая эйфория.

— Когда вы закончили училище, на каком типе воздушного судна могли летать?

— Начинали мы с однодвигательного Cessna 172 S, а выпускным был Л-410, чешский гражданский самолет, который, кстати, в Российской Федерации эксплуатируется для коммерческих перевозок.

— То есть практически всегда после окончания училища нужно переучиваться на другой тип воздушного судна?

— Да, в зависимости от того, какая авиакомпания и какие типы воздушных судов эксплуатирует данная авиакомпания.

— Вы пилот Superjet. Почему решили летать именно на нем?

— Когда я закончила летное училище и проходила курсы, необходимые для дальнейшей профессиональной подготовки, поступило предложение от авиакомпании. Было озвучено, что [нужно] переучивание на Superjet, я сразу согласилась, не раздумывая. Для меня не было приоритетов в пользу какого-либо типа воздушного судна. У меня была главная задача — летать, это моя жизненная необходимость.

— А какой у вас сейчас налет?

— Больше 2 тыс. часов.

Как проходит день пилота

— Опишите свой обычный рабочий день.

— Поскольку рейсы у нас выполняются в разное время суток, то подготовка к рейсу — прибытие в аэропорт за два часа до вылета, комната брифинга, где экипаж обсуждает предстоящий рейс, какие-то особенности выполнения рейса. После прохождения медицинского контроля, таможенных, пограничных процедур мы направляемся на перрон к воздушному судну, там проводим предполетный осмотр на предмет каких-то повреждений.

Затем просматриваем систему воздушного судна, определяем, готов ли самолет к вылету. Производится заправка топливом. Если необходимо, технический состав также проводит свои работы для вылета: заправляет самолет маслом и другими спецжидкостями. И затем уже мы готовим непосредственно кабину к вылету и ожидаем главный элемент — пассажиров.

— Сколько времени проводите в небе?

— Все зависит от графика полетов. Как правило, летом интенсивность более высокая, а зимой, наоборот, падает. Летом много туристов, и спрос на перевозки возрастает. А зимой попроще с налетом. Поэтому сколько в среднем рейсов — сказать тяжело: каждый раз план меняется и меняется количество рейсов.

— Какой из этапов полета можно назвать самым сложным?

— Мне кажется, самыми сложными являются взлет и посадка, поскольку, во-первых, на этих этапах пилотирование осуществляет экипаж воздушного судна. Во-вторых, любая нештатная ситуация грозит привести к наиболее сложным последствиям, потому что в крейсерском полете у экипажа всегда есть достаточный запас времени для принятия решений.

Можно ли посадить самолет без подготовки, и что страшнее пилоту — молния или птицы

— А чего больше всего опасаются пилоты во время полета?

— Я считаю, что если экипаж достаточно подготовлен к выполнению полета, получена вся необходимая информация, исправна матчасть и метеорологические условия на аэродроме обещают быть хорошими, то опасаться нечего. Даже если во время полета происходит нештатная ситуация, все экипажи имеют достаточную профподготовку. Любая нештатная ситуация просто требует выполнения штатных процедур, чтобы благополучно закончить полет.

— А что страшнее: удар молнии или столкновение с птицами?

— На самом деле обе эти ситуации потенциально опасны. И удар молнии, и столкновение с птицами могут привести к серьезным последствиям. Самое важное, что экипаж всегда знает, как действовать в любой из этих ситуаций. Независимо от того, что произошло и на каком этапе полета, экипаж знает, каким инструкциям следовать. Все эти действия раз в полгода отрабатываются на тренажерах, поэтому экипаж всегда готов к любым нештатным ситуациям.

— Помните историю Ричарда Расселла, механика авиакомпании Horizon Air, который угнал самолет в аэропорту Сиэтла? Действительно ли без подготовки можно управлять самолетом?

— Эта история, честно говоря, безобразие. Я была удивлена, когда прочла. Понимаю, что большинство людей знают, как работают газы, чтобы увеличить режим работы двигателей, как работает штурвал: на себя — вверх, от себя — вниз. Но мне кажется, этих знаний недостаточно. Может быть, человек просто знал больше, чем обычно, поэтому у него получилось.

— Но воздушные суда уже довольно высокоавтоматизированы. Если на борту нештатная ситуация, сможет ли человек с минимумом знаний посадить самолет?

— Я не могу сказать точно, сможет или не сможет, но будет тяжело. Во-первых, даже учитывая уровень стресса в такой ситуации: представляете, человек один остался с техникой, а сзади — пассажиры. Но автопилот сажает самостоятельно самолет, и даже если ничего не трогать, а лишь контролировать, то самолет спокойно может сам приземлиться.

— А на какой высоте включается автопилот на Superjet?

— Автопилот включается на высоте от 100 футов (примерно 30,5 м — прим. ТАСС) после нажатия на кнопку autopilot. Конечно, автопилот работает на этом самолете очень хорошо и во многом помогает летному экипажу. Опять же, с автопилотом самолет даже в сложных условиях способен выполнять посадку самостоятельно. Хотя погодные условия бывают разные, например, и такие, при которых в принципе посадка не только на автопилоте, но и "на руках" невозможна.

Как правило, мы сажаем воздушное судно без автопилота. Чаще всего посадка производится экипажем воздушного судна самостоятельно, "на руках".

Тяжело ли быть женщиной-пилотом

— Одинаковая ли нагрузка у женщин и мужчин—пилотов?

— Нагрузка, конечно, одинаковая, поскольку обязанности, которые выполняют и мужчина-пилот, и женщина-пилот, — одинаковые.

— А сталкивались ли вы когда-нибудь с недоверием со стороны мужчин-пилотов, бортпроводников?

— Не доверять не было причин, а какого-то скептического отношения за свою карьеру, пусть и недолгую, ни разу не испытывала. Наоборот, даже всегда положительное удивление: здорово, девушка-пилот, молодец, добилась такого уровня.

— А как пассажиры реагируют, когда видят в кабине женщину-пилота?

— По-разному. Наиболее любопытные, когда поднимаются по трапу, заглядывают в кабину пилотов. Если видят, что в ней находится девушка, они даже иногда спрашивают старшего бортпроводника: "А правда ли, что у нас в кабине девушка сидит? А безопасно ли это?" Но, в принципе, все это удивление — положительное, и на своем пути я ни разу не встречала негативной реакции по поводу того, что один человек из летного экипажа является женщиной.

— Сколько женщин на данный момент работает в Red Wings? И стало ли их больше за последние годы?

— Сегодня у нас работают четыре женщины-пилота, все на Superjet, все вторые пилоты. Когда пришла в Red Wings, я была единственной девушкой-пилотом на этом типе самолета, но за три года к нам присоединились еще трое девушек.

—Сейчас многие с недоверием относятся к качеству самолета Superjet. Как вы могли бы им возразить?

— За годы учебы в летном училище я не раз слышала, что многие скептически относятся к этому типу воздушного судна. Но я считаю, что объективно оценить самолет может лишь тот, кто непосредственно связан с авиацией. Пролетав на этом судне больше трех лет и уже имея за спиной немаленький опыт пилотирования, могу сказать точно, что этот самолет надежный: не стоит опасаться летать на нем. Он абсолютно ничем не хуже зарубежной техники, а в некоторых моментах даже где-то и лучше.

— Удобно ли вам управлять им в такой, на мой взгляд, тесной кабине?

— На самом деле по сравнению с другими типами воздушных судов, например Boeing 737, эта кабина довольно просторная. Эргономика кабины очень удобная для пилотов, удобно расположены все панели, дисплеи, приборы, тумблеры.

— Какие перед собой ставите цели на ближайшие 5−10 лет?

— Конечно, как и у любого пилота, главная цель — совершенствование своих профессиональных навыков. Мне хочется достичь уровня, который позволит попробовать себя в роли командира воздушного судна.

Чтобы стать командиром, необходимо преодолеть порог в 1,5 тыс. часов. Но дело не только в налете: можно и за 3 тыс. часов не приобрести необходимых навыков, а можно и к 1,5 тыс. обладать всем необходимым, чтобы попробовать себя в качестве командира.

— И последний вопрос: летать для вас — это что?

— Знаете, во время полета, независимо от того, нахожусь ли я в составе экипажа или лечу пассажиром, особенно когда мы выходим на крейсерский эшелон и полет идет в штатном режиме, все земные мысли отступают на второй план. Каждый полет — словно заново влюбляешься в эту профессию.

Иногда даже задумываешься во время рейса: "Как здорово, что я не отказалась от своей мечты, добилась своего и сейчас нахожусь в кабине в качестве второго пилота!" Порой даже не верится, что это происходит на самом деле. И такое чувство возникает во время каждого рейса.

Я никогда не устаю от рейсов. Каждый рейс — это что-то новое, он никогда не повторяется, каждый раз испытываю воодушевление, расслабление в полете и наслаждение самим процессом.