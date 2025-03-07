Туристам дали советы по оформлению шенгенской визы

Количество туристических поездок в Европу за последние три года сократилось на 90%, заявил НСН Дмитрий Горин.

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Россиянам необходимо подавать документы на шенгенскую визу за шесть месяцев до путешествия, заявил НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Российские граждане в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее, 90% из них - для поездок с целью туризма, сообщает портал Shengen.news. Такие данные были приведены на заседании совета министров юстиции и внутренних дел Евросоюза 6 марта. Всего россияне в 2024 году получили более 565 тысяч шенгенских виз, из которых 508,5 тысяч (90%) - для туристических поездок. Горин рассказал, что путешествиям по Европе способствуют стыковочные рейсы.

«Туристические визы россиянам продолжают выдавать 17 стран из 29 стран Шенгенского соглашения. Среди этих стран самые популярные – это Франция, Испания, Италия, Греция. Много запросов и по другим странам, это происходит благодаря стабилизации выдачи виз по срокам, хоть срок рассмотрения более продолжительный сегодня. Сейчас многие туристы заранее подают документы, можно подавать за шесть месяцев до предполагаемой поездки. Лучше заранее собирать полный пакет документов для этого», — отметил он.

При этом Горин подчеркнул, что за несколько лет сокращение туристического потока из России в Европу составило 90%.

«Туризм во многих странах является очень важной отраслью экономики. В ряде стран доля российских туристов составляла 10% и более. Большинство стран, которые активно развивали туризм, продолжают выдавать визы. К сожалению, абсолютное количество туристических поездок в Европу за последние три года очень сократилось. Сокращение составляет 90% по сравнению с 2019 годом. Стыковочные рейсы помогают сохранять интерес к Испании, Италии, Франции. Больше поездок стало и на Кипр. Но ряд стран въезд туристам из России не разрешают, даже если есть шенгенская виза другого государства соглашения», — рассказал собеседник НСН.

Процент отказа в выдаче визы, если человек подается через турагентство - менее 1%, тогда как если он делает это сам с фальшивыми документами или через недобросовестного посредника, то эта цифра увеличивается до 20%, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».