«Аэрофлот» запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров в Шереметьево

«Аэрофлот» сообщил об открытии стоек для самостоятельной регистрации пассажиров с багажом в аэропорту Шереметьево. На данный момент сервис доступен для внутренних рейсов, выполняемых как нацпером, так и авиакомпанией «Россия». В ближайшее время планируется расширение функционала для международных направлений.

«Аэрофлот» упростил процедуру регистрации в Шереметьево
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Стойки расположены в зоне вылета терминала B (№314–316) и выполняют сразу три функции: здесь можно зарегистрироваться на рейс, сдать багаж и получить посадочный. Всю необходимую информацию о предстоящем полете пассажир должен ввести на соответствующем сенсорном табло. Затем система распечатывает талон и багажную бирку.

После завершения процедуры багаж отправляется по конвейерной ленте в систему сортировки, а пассажир может пройти в «стерильную» зону для посадки на рейс. В случае превышения допустимых размеров багажа путешественник получит соответствующее оповещение. Негабарит можно оплатить отдельно.

Этот шаг направлен на упрощение процедуры регистрации и сокращение времени ожидания в аэропорту. Стоит отметить, что внедрение подобных технологий соответствует современным трендам в авиационной отрасли, где все большее внимание уделяется автоматизации процессов.

При этом у пассажиров остается возможность зарегистрироваться на рейс и сдать багаж по старинке, то есть через представителя авиакомпании в аэропорту. Однако в этих случаях есть риск оказаться в длинной очереди, особенно в высокий туристический сезон или в период праздников.

Во многих российских аэропортах можно найти стойки для самостоятельной регистрации пассажиров, однако багаж придется сдавать обычным способом. Так что инновация «Аэрофлота» вполне может быть востребована путешественниками.

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