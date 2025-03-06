Как не переплачивать при покупке билетов

При оформлении билетов на поезд или самолет многие перевозчики и агрегаторы предлагают дополнительные услуги, такие как страховка, питание или SMS-информирование. Однако процесс отказа от этих опций часто оказывается сложным, и пассажирам приходится переплачивать. Как избежать ненужных трат, рассказали в Роспотребнадзоре и Банке России.

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Специалисты посоветовали обращать внимание на «фразы согласия» при бронировании перевозки, например «Согласен на информирование» и подобные. Также следует снимать автоматически проставленные галочки с ненужных опций и следить за стоимостью билета: если она изменилась, возможно добавились какие-то услуги. Заодно рекомендуется изучить отзывы о перевозчике на предмет появления скрытых доплат.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что даже при уже оформленной страховке от нее можно отказаться в течение 14 дней. Для этого необходимо обратиться в страховую компанию. При этом срок действия полиса не должен закончиться, а пассажир не заявлял о страховых случаях. Аналогичным образом можно отменить SMS-информирование – направив продавцу через сайт или мобильное приложение соответствующую просьбу в свободной форме. При этом нужно указать контактные данные, номер договора, а также банковские реквизиты для возврата средств.

В ведомстве поясняют: если путешественник не воспользовался оплаченной услугой, перевозчик или агрегатор, продавшие билет, обязаны вернуть за нее деньги. Либо в ответном письме указать причину отказа. Но даже его можно оспорить через РПН, Банк России (в случае со страховыми компаниями) или суд.

Ранее TourDom.ru писал, что законопроект Роспотребнадзора о запрете автоматического проставления «галочек согласия» пассажира на допуслуги при покупке билетов был одобрен правкомиссией при Правительстве РФ. Ожидается, что документ вступит в силу осенью этого года.