Почему медицинская страховка необходима в путешествии

У одного из наших соотечественников не задался отдых в Таиланде. В один из дней он крайне неудачно поскользнулся возле бассейна. Сразу стало понятно, что дальнейшее время в королевстве придется проводить не на лежаке, а в больничной кровати. Потребовалось дорогое лечение в местной клинике. К счастью, расходы покрыла расширенная страховка.

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Как рассказала TourDom.ru директор филиала компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева, после обращения к врачу туриста направили в госпиталь, где поставили диагноз – перелом левой бедренной кости. Ситуация оказалась не из простых: мужчину госпитализировали для проведения операции ORIF (операции открытого восстановления и внутренней фиксации) с использованием штифта. Общая сумма расходов получилась внушительной – 1,7 млн руб. Однако случай был признан страховым, и все расходы покрыла компания, в которой был оформлен полис.

Еще более дорогостоящее лечение примерно в это же время, в начале года, понадобилось в Таиланде другому нашему соотечественнику. Турист пожаловался на боль в мышцах и высокую температуру. Первоначальный диагноз, который поставили в госпитале, – мышечное растяжение – не подтвердился. Оказалось, что у туриста некротический фасциит левого локтя. Потребовалась госпитализация и срочная операция.

«После вывода из состояния медикаментозной комы и получения разрешения от врачей на вылет мы организовали и оплатили его медицинскую эвакуацию в Россию», – рассказали в страховой компании, добавив, что расходы составили 3,5 млн руб.

Ранее мы написали, что россиянину, получившему травму в Мексике, оплатили лечение на 20 тыс. долларов США.