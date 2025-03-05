Женщина отсудила 380 тысяч рублей за неудачный отдых в Абхазии

Жительница Березников после неудачного отдыха в Абхазии подала иск в суд на турагента и выиграла дело. Теперь турфирма должна выплатить женщине крупную сумму.

© РИА "ФедералПресс"

«Березниковский городской суд взыскал в пользу истца с турагента более 380 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Как стало известно из материалов дела, летом прошлого года жительница Березников купила в турфирме путевку в Абхазию на двоих за 84 тысяч рублей. В договор, который подписала женщина, входили услуги по перевозке к месту отдыха и обратно, а также проживание в отеле и оплата агентского договора между турагентом в лице ИП и туроператором.

Сразу после прибытия в страну отдыха туристы столкнулись с неприятными сюрпризами. Когда прикамцы приехали в отель, выяснилось, что оплаченные номера не забронированы. Поэтому туристам пришлось звонить в турфирму и решать вопрос с размещением в другой гостинице. Но самые главные неприятности ждали впереди, когда отправиться домой в запланированную дату оказалось невозможно, потому что не было обратного билета.

Кроме расходов, потраченных на дорогу, женщине пришлось оплачивать также дополнительные дни проживания в отеле, а на работе она вынуждена была оформлять отпуск без сохранения зарплаты.

После судебного разбирательства с горе-турагента суд взыскал более 380 тысяч рублей за испорченный отдых.

Решение суда пока не вступило в законную силу.