Без чего нельзя отправляться в другие страны на примере туриста из Мексики

Туристов, которые оформляют расширенную страховку перед путешествием, порой очень сильно выручает такое решение. Очередной показательный случай произошел с нашим соотечественником во время путешествия по Мексике. Он получил серьезную травму – перелом шейки бедра. Ему потребовались срочная операция и длительное восстановление в больнице – сам инцидент произошел еще в начале 2025 года.

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Сумма лечения составила 20 тыс. долларов, но ее покрыл купленный до поездки полис. Как рассказали в компании «Абсолют Страхование», случай был признан страховым, расходы на лечение туристу возместили в полном объеме. Кроме того, компания пообещала оплатить туристу и его супруге стоимость обратных билетов из Мексики в Россию, поскольку они пропустили свой рейс из-за ЧП и госпитализации.

По словам директора филиала компании «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлии Алчеевой, российские туристы нередко получают по страховке дорогостоящее лечение. Например, несколько случаев произошло во время новогодних каникул. Один из туристов получил серьезные травмы в результате падения с велосипеда в ОАЭ.

«Мужчина был доставлен в госпиталь с множественными переломами конечностей. Благодаря полису со спортивными рисками ему не пришлось оплачивать дорогостоящее лечение в местной больнице, а расходы в этом случае предварительно составляют более 40 тыс. долларов без учета транспортировки», – рассказала Юлия Алчеева.

А в Египте российский турист получил лечение в связи с обострением гипертонической болезни. Застрахованному в экстренном порядке провели трепанацию черепа. Его госпитализация и операция стоили более 11 тыс. долларов.

Вышеназванные случаи в очередной раз показывают, что экономить на страховке опасно. Расширенный вариант страховки особенно актуален, если путешествие связано с длительными переездами или экстремальными ситуациями, например нахождением в горах. В нее, напомним, включаются такие дополнительные риски, как спортивные травмы, солнечные ожоги, лечение хронических заболеваний при их обострении, восстановление после несчастных случаев, приезд родственников, если страхователь оказался в больнице, и т. д. Также в расширенном варианте можно застраховаться на случай отмены путешествия, задержки рейса, потери багажа, досрочного возвращения из поездки из-за непредвиденных ситуаций и так далее.

В декабре TourDom.ru написал, что врачи на Бали требуют 600 млн рупий (около 4 млн руб.) за спасение российского подростка без страховки, попавшего в аварию на байке.