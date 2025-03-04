Депутаты предложили ввести налоговый вычет за путевки в детские лагеря

Депутаты от ЛДПР предложили новый законопроект, который позволит родителям получать налоговый вычет за путевки в детские лагеря. Этот документ уже опубликован в электронной базе Государственной думы.

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Инициатива предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. В частности, планируется расширить статью 219, добавив в нее возможность получения социального налогового вычета для законных представителей детей. Им смогут воспользоваться родители, бабушки, дедушки, опекуны и попечители, оплатившие путевки для детей и подростков до 18 лет в оздоровительных и образовательных организациях.

В настоящее время возможность получения налогового вычета за детские путевки не предусмотрена законодательством. Авторы инициативы обосновывают необходимость изменений высокой стоимостью путевок, отмечая, что частичная компенсация затрат может сделать такой вид отдыха более доступным для семей.

Важно отметить, что налоговый вычет будет доступен только для путевок в организации, имеющие образовательный или оздоровительный статус. При этом условием получения вычета является оплата путевки за счет личных средств – если расходы были покрыты работодателем, налоговый вычет получить нельзя.

Данная мера направлена на стимулирование семейного спроса на организованный детский отдых и развитие детского туризма в России.

TourDom.ru писал, что депутаты Госдумы предлагали вернуть и кешбэк за путевки в детские лагеря. Такая норма действовала в России ранее в качестве меры поддержки туризма. Однако власти посчитали, что она достаточно дорого обходится бюджету, и не стали ее продлевать. Впрочем, и у многих представителей турбизнеса были вопросы. Так, эксперты замечали, что часть детских лагерей просто повышали стоимость путевки на сумму кешбэка. Поэтому льгота фактически не работала.