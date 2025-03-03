Турист рассказал, как бюджетно отдохнуть на Мальдивах

Российская путешественница побывала на Мальдивах и раскрыла способ бюджетно отдохнуть. Своей историей она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что для этого нужно ехать не на острова-отели с виллами, а на острова, где живут местные. По ее словам, среди минусов такого отдыха — невозможность носить бикини на всех пляжах и не очень вкусная еда.

«Думаю, что на островах-отелях с ресторанами проблем нет. На островах для местных мы обычно едим на 20 долларов (около 1,7 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру") вдвоем и объедаемся. Но еда скорее нормальная, чем вкусная», — призналась блогерша.

Она добавила, что на Мальдивах в целом труднее путешествовать бюджетно, чем в других странах.

«Вроде как платишь 130-150 евро (от 11,9 до 13,7 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру") за ночь, не совсем уж мало, во многих странах за эти деньги можешь жить в очень хороших отелях, а на Мальдивах получаешь в итоге что-то очень базовое», — предупредила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша описала морской тур на Мальдивах фразой «очень пожалели». Путешественница расстроилась, что у группы так и не получилось увидеть обещанных китовых акул.