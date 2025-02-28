Ихтиолог рассказал, как избежать встречи с акулами в открытом море

Акулы могут напасть на человека в открытом море, особенно в случае появления крови, сообщил «Вечерней Москве» ихтиолог Сергей Леонтьев. Он объяснил, чтобы минимизировать риск встречи с этими хищниками, следует избегать купания в темное время суток.

Хищник чувствует кровь, разведенную в морской воде в пропорции один к миллиону, — пояснил Леонтьев.

Леонтьев отметил, что акулы охотятся на небольшие водные объекты и могут атаковать даже небольшие суда. Он также подчеркнул, что атака стаи акул вполне реальна и важно избегать ситуаций, когда можно оказаться за бортом.

Чтобы минимизировать риск, ихтиолог рекомендовал использовать надежные плавательные средства, не выбрасывать биоотходы за борт и избегать купания в темное время суток, когда акулы активнее всего. Кроме того, если человек получил порез в воде, то лучше сразу выйти на берег, так как акула может почувствовать кровь на расстоянии до полутора километров.