Где можно выгодно отдохнуть на майские праздники

Майские праздники – идеальное время для долгожданного отпуска. Ажиотаж вокруг бронирований уже начался, и выбор направления становится головной болью для многих. Владелица турагентства «География» Елена Агаршева, повидавшая не один туристический сезон, поделилась с ИА RuNews24.ru своими инсайтами на наиболее выгодные и привлекательные направлениях для российских туристов.

© РИА Новости

«Судя по текущим тенденциям, россияне активно планируют майский отдых, предпочитая сочетание проверенных временем курортов и новых, перспективных зон. Ключевой фактор – соотношение цены и качества, поэтому выбор следует делать осознанно, учитывая бюджет и личные предпочтения», — отмечает Елена Агаршева.

Несмотря на традиционную популярность Турции и Египта, опытные путешественники ищут новые горизонты. В этом году в тренде – Хайнань, китайский остров, заслуженно прозванный «восточными Гавайями».

«Прямые перелеты из многих городов России, теплое море, роскошные пляжи протяженностью 293 км и высокий уровень сервиса – все это делает Хайнань привлекательным направлением для семейного и романтического отдыха. При этом цены на недельный отдых на двоих варьируются от 120 000 до 450 000 рублей, в зависимости от категории отеля. Отличный вариант для тех, кто ищет экзотику по разумной цене», — объясняет эксперт.

Для тех, кто предпочитает проверенные маршруты, Турция и Египет остаются лидерами по сохранению бронирований. Это направление сегодня предлагает широкий выбор отелей на любой бюджет, развитую инфраструктуру и качественный сервис.

Теплое море, доступные цены и возможность круглогодичного отдыха также привлекают миллионы туристов. При этом Турция предлагает туры на двоих от 160 000 рублей, но средний чек обычно составляет 230 000 - 280 000 рублей. Египет, вероятно, будет немного доступнее.

«Сейчас самое удачное время для бронирования зарубежных туров. Устойчивость рубля позволяют приобрести выгодные туры. Не откладывайте покупки, пока цены не взлетели», — советует собеседница издания.

Однако и любители отечественного туризма не остались в стороне. Все больше россиян выбирают основное направление для отдыха на майские праздники. Куда можно поехать? Калининградская область, благодаря своей неповторимой атмосфере и европейскому шарму, становится все более популярной. Не стоит забывать о Сочи, Адлере, Санкт-Петербурге и Москве.

Если хочется сэкономить, то стоит обратить внимание на направления, которые не так активно раскупаются, например, Калининградскую область. Что касается Анапы, то Елена Агаршева рекомендует подождать решения экологов по поводу курортного города, прежде чем бронировать туры. Возможно, цены здесь будут более привлекательными.