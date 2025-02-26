Где выгоднее бронировать зарубежный отель

Многие считают, что после того, как в марте 2022 года Booking.com объявил об уходе из России, россияне перестали пользоваться услугами голландской компании, а ее долю рынка поделили отечественные агрегаторы. Это не так. Редакция провела опрос подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома» и выяснила, что не менее 15% участников продолжают бронировать зарубежные отели на «Букинге». При этом на долю российских платформ приходится 11%, еще 13% обращаются напрямую к гостинцам, а к туроператорам – 28%. Мы решили проанализировать, в чем плюсы и минусы каждого способа, опираясь на личный опыт подписчиков и комментарии экспертов.

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Сколько «Букинг» зарабатывает на россиянах

В 2022 году компания убрала с сайта все российские отели, но личные кабинеты пользователей блокировать не стала. Судя по результатам обсуждения, многие до сих пор заходят на «Букинг» и считают площадку самой надежной и удобной для бронирования за границей.

«Во-первых, очень много вариантов, в том числе и без предоплаты, во-вторых, там более-менее адекватные отзывы, по которым можно получить представление об объекте, в-третьих, часто бывает дешевле, чем непосредственно в гостинице. Наконец, можно вернуть деньги, если оплатил заранее и что-то не срослось», – отмечают пользователи сервиса.

Еще один плюс: можно отменить или изменить бронь до определенной даты без штрафов и санкций. Это считается одним из главных козырей «Букинга», кроме того, у него есть круглосуточная поддержка. Некоторые верят, что, пользуясь услугами компании с офисом в Нидерландах (Booking входит в структуру американского холдинга Priceline. – Ред.), они обращаются к отелям напрямую. Это не так. Booking – информационная площадка и посредник, зарабатывающий на бронированиях.

В стоимость номера для клиента закладывается и комиссия самого агрегатора. В среднем это 15%, но иногда составляет и треть конечной суммы. До 2022 года в России на долю «Букинга» приходилось 70% рынка индивидуальных бронирований отелей, и он диктовал владельцам мест размещения свои условия: хотите попасть в рекомендацию – платите 20–25%, нужна приоритетная выдача объекта в поиске сервиса – комиссия повышалась до 30–35%.

За навязывание ценовой политики ФАС оштрафовала площадку на 1,3 млрд руб.

«В Европе антимонопольные службы тоже запретили "Букингу" использовать паритет цен, когда лучшее предложение только у них, а не на сайте гостиницы», – отмечает независимый эксперт, член Общественного совета ФАС России Алексей Кожевников.

Однако на размер комиссии «Букинга» контролирующие инстанции повлиять не в силах. Сейчас в Европе и популярных странах Юго-Восточной Азии она достигает 30%. И в итоге за все платит клиент. Поэтому многие туристы, выбрав вариант на платформе, обращаются в гостиницу напрямую и договариваются о скидке. Бывает, что и сами отели связываются с клиентом, предлагая отменить бронь на «Букинге» и заказать номер сразу у них – дешевле.

Надо понимать, что Booking.com – это «доска объявлений», где отели сами размещают фото, описание, все вводные данные, и это не всегда соответствует действительности.

«Букинг – это большой агрегатор предложений, но только как посредник. Если что-то пойдет не так, то добиться защиты тебя как потребителя будет сложно или невозможно. Тем более сейчас, когда они ушли из России», – подчеркивает Кожевников.

Поддержка «Букинга» не всегда может справиться с проблемой.

«У меня конкретно были случаи, когда туристы вместо шале в Сен-Тропе приехали в домик на колесах, когда деньги ошибочно перечислили в схожий по названию объект и когда платеж вовсе не дошел, – рассказал TourDom.ru турагент Андрей Федоров. – Во всех случаях брони были с оплатой и "Букинг" пытался помочь, но в итоге "слился" и предложил разбираться с объектами напрямую, заявив, что они всего лишь площадка. Пришлось судиться в международном арбитраже с помощью банка. В двух из трех описанных случаев деньги удалось вернуть спустя много месяцев. Схема оплат там очень и очень интересная. На Мальдивы, например, деньги идут через пять организаций».

Российской картой – на российском сайте

Отечественные платформы бронирования тоже берут с гостиниц комиссию – от 15%. От «Букинга» их выгодно отличает то, что рассчитываться можно российскими картами. Некоторые из них дают варианты с бесплатной отменой заказа, кешбэки, бонусы или скидки для постоянных клиентов. Из минусов пользователи называют в первую очередь высокие цены.

«Кроме того, они пока существенно отстают технологически», – отмечает руководитель туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.

Для пользователей это проявляется, например, в менее гибкой системе фильтров. Критикуют отечественные площадки также за меньший выбор зарубежных объектов размещения. Хотя за прошедшие 3 года российские платформы бронирования сделали большой шаг вперед.

Прямые бронирования – есть ли смысл?

Бронирование на сайте отеля может быть выгодно в первую очередь тем, кто часто останавливается в одних и тех же местах и пользуется программой лояльности. О скидках и бонусах реально договориться и новичку. Кроме того, при контакте непосредственно с гостиницей можно высказать пожелания по размещению – вид из окна, этаж, наличие балкона – и даже попросить конкретный номер.

Минус обращения к иностранному сайту очевиден – чтобы забронировать что-то за рубежом, нужно владеть иностранным языком хотя бы на базовом уровне и иметь карту иностранного банка.

Что предлагают туроператоры

Судя по обсуждению под результатами опроса, многие туристы ошибочно считают, что у туроператора или турагента можно купить только полный пакет услуг, включая авиабилеты, но это не так – заказывают и отдельно отели. И зачастую очень выгодно.

«Сколько я ни бронировала через турагентства Турцию, Тай, Китай, Грецию – всегда мне менеджеры давали цены ниже, чем находила на агрегаторах, "букингах", даже напрямую в отелях», – рассказывает подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома» с ником STT.

Это связано с тем, что туроператоры работают с отелями по специальным тарифам B2B, они и ниже, чем предложения для туриста. В особенности это касается самых популярных направлений.

«Бронировать отели в Турции однозначно выгоднее через туроператора, потому что весь рынок там заточен под B2B. Самостоятельно там резервировать гостиницу очень дорого. По такой же схеме работают ОАЭ и ряд других стран», – пояснила руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.

Некоторые отели продаются только через туроператоров, так как они полностью выкупают все места. Если хочется чего-то экзотического и нестандартного, то у туроператора тоже может быть выгодная цена, но надо знать, где и у кого ее запрашивать. Разобраться поможет турагент – специалист знает, к кому из нишевых туроператоров обратиться, а возможно, и сотрудничать с местной принимающей компанией (DMC). Кстати, у них указываются конечные цены, а на том же «Букинге» могут быть доплаты, налоги, и не всегда они обозначены конкретной суммой, иногда просто пишется «могут взиматься сборы». Никто не обращает на это внимания, пока не получает счет.

Еще один плюс в том, что туроператоры и агентства находятся в российской юрисдикции и при возникновении проблем их проще решать. Среди минусов – ограниченный выбор отелей на некоторых направлениях, обязательная оплата до заезда, отмена с фактически понесенными расходами (но некоторые предоставляют возможность бесплатного отказа в определенный срок) и не всегда качественная поддержка.

«Надо смотреть везде, сравнивать и бронировать там, где выгоднее, – советует Андрей Федоров. – Турист может через агента узнать цену на интересующий объект, так как сам не знает туропеаторов и DMC, многие компании не работают с частными лицами. И если его устроит – купит, нет – забронирует в другом месте. Я, как турагент, бронирую у туроператора, DMC, напрямую в отеле – в зависимости от предложения и цены. "Букинг" использую как поисковик и иногда для себя».

Ранее TourDom.ru писал, что Booking.com не вернул оплату российскими картами.