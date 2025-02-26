Как выгоднее всего летать на отдых

Поездки от туроператоров часто получаются выгоднее по стоимости, чем самостоятельно организованное путешествие, рассказала NEWS.ru тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь. По ее словам, планировать отдых на Мальдивах лучше с помощью туристической компании.

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«Достаточно много бывает ситуаций, что разница по стоимости ощутимая. Например, если приобретать блок от оператора на Мальдивы, это выходит зачастую выгоднее, чем брать билеты самостоятельно. Мы уже смотрим по обращению наших клиентов и понимаем, что сейчас у операторов, которые поставили туры на регулярную основу, заложены иногда очень хорошие условия», — сказала Ансталь.

Тревел-блогер объяснила, что нередко отели предоставляют агентствам бонусы при аренде сразу нескольких номеров, или компании заранее выкупают места в самолетах на регулярных рейсах. Кроме того, по ее словам, путешествовать с турагентством безопаснее и удобнее.

«Если вдруг что-то случается с отелем, какая-то оплошность, все можно решить через оператора. Иногда бывали случаи, когда агентства переселяли недовольных номером клиентов в другие отели-партнеры. Кроме того, если у авиакомпании происходит сбой, в случае чего вылет не может состояться, туроператоры пересаживают клиентов в рамках своих контрактов», — добавила Ансталь.

Ранее стало известно, что российские туристы стали чаще ездить в Европу. Наиболее популярными странами среди путешественников оказались Франция, Испания и Италия.