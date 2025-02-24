Эксперт рассказал, как проверить турагента

Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, как выбрать хорошего турагента. По его словам, нехорошим знаком является заниженная цена или слишком большая скидка. Также важно изучить отзывы.

В беседе с ОТР Арутюнов отметил, что необходимо проверять, есть ли компания в реестре. Её присутствие в перечне может дать некоторые гарантии безопасности.

«Это значит, что у компании есть специальный фонд по организации турпомощи и если с вами что-то случится, тур не состоится, то вы можете получить компенсацию от фонда. Это очень важно», — пояснил эксперт.

Как подчеркнул Арутюнов, при общении с менеджером нужно понимать, что на том конце провода находится человек, который был либо в той стране, либо в том отеле, который продаёт.

Эксперт добавил, что хорошие компании всегда находятся на связи.

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