Россияне рассказали, по каким критериям выбирают отель

Аналитики опросили россиян о факторах, которые они учитывают при выборе гостиницы. Большинство (80%) респондентов признались, что в первую очередь обращают внимание на стоимость. Более половины ответили, что для них важны тишина и комфорт (55%), а также хорошая звукоизоляция (54%).

На эстетику обращают внимание 63%, а на уровень обслуживания и сервис — 60%, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Ассоциации отельеров АМОС и «Росизол».

Помимо этого, 59% учитывают положительные отзывы, а 48% — организацию питания.

Исследование показало, что большинство россиян в поездках желают отдохнуть от шума и суеты. Так, 37% выбирают «ленивый» отдых, позволяющий выспаться, а 18% признались, что хотят побыть в тишине.

При этом 87% отметили, что во время отдыха испытывают дискомфорт из-за шума в отелях. А 58% признались, что не готовы в будущем вернуться в шумный отель даже при наличии скидки.

Ранее исследование показало, что 80% россиян в поездках смотрят фильмы.