Специалист рассказала о правильном подходе к выбору отеля

Руководитель PR-департамента отеля Palmira Business Club Юлия Морозова рассказала, что выбор отеля зависит от цели поездки.

Так, в командировке важна локация гостиницы, а на отдыхе — развитость окружающей инфраструктуры и близость к пляжу, поделилась она в разговоре с газетой «Известия».

Для отдыха с детьми важно наличие кроваток и дополнительных мест, завтраков, игровых площадок, детской анимации. А в поездке с лечебными целями имеет значение уровень подготовки персонала, качество оборудования и наличие специализированных программ, отметила Морозова.

Для выбора отеля она рекомендовала изучить отзывы блогеров, учитывая реальные комментарии и репутацию гостиницы.

Ранее сообщалось, что россияне начали бронировать поездки на 2026 год — доля таких заказов увеличилась на 30%.