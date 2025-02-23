Как отличить турагента-профи от дилетанта или мошенника

Среди подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» развернулась дискуссия о том, как отличить турагента-профессионала от дилетанта или мошенника. Редакция решила подвести итог и выписать прозвучавшие аргументы.

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Пожалуй, ключевой – у профи нет скидок. Наши подписчики из числа представителей турагентств уверены, что если розничная компания продает тур по цене ниже, чем у туроператора, – это наихудший знак.

«Цена у всех одинакова! Значит, турагентство живет засчет кассового разрыва и скоро обанкротится, либо девочки за счет своей прибыли на последнем издыхании делают вам скидку», – пишет Наталья Павловна.

Она обратила внимание, что экономика турагентств, которые занимаются профильной деятельностью и зарабатывают исключительно на комиссии с продаж туров, просто не позволяет раздавать скидки.

Некоторые туристы, правда, с этим не согласились – мол, раз компания по собственной инициативе прислала сертификат на 3000 руб., то почему бы им не воспользоваться?

«Это обычный маркетинг для поднятия продаж. Я люблю такие плюшки», – отметил Aleksandr.kz.

В ответ путешественники поделились своими доводами. Одним из критериев профессионализма называют стабильную работу турагента в течение длительного времени:

«У меня есть действительно надежный турагент, которая лет 20 уже в одном офисе находится. С 2007-го и я и мои знакомые летали через это мини-агентство (собственник = агенту), никаких проколов».

Истинный профи также всегда на связи и обязательно поможет в нестандартной ситуации.

«В 2023 году летали по турпакету, у авиакомпании Red Wings сломались 2 самолёта, мы более чем на сутки остались в Турции, и нас переселяли из отеля в отель, не могли улететь. В последний момент именно турагент сказала ехать в аэропорт, так как была на связи всегда, что нас пересадили на другой рейс и нужно прям к стойке регистрации идти и просить место», – привела пример Яна.

Некоторые туристы при выборе турагентства доверяют рекомендациям своих знакомых. Примечательно, что никто не назвал в качестве критерия добросовестности и профессионализма наличие записи о турагенте в федеральном реестре (ЕФРТА). Эта государственная система вводилась именно с целью повысить прозрачность работы рынка. В ней отображаются сведения о том, какие туроператоры подписали договоры с розничной компанией и уполномочили ее продавать туры. Работать без записи в ЕФРТ турагент не имеет права.

Жаркие споры о том, чем полезен турагент и как определить профи, возникают не впервые. В июне 2023 года мы собрали аргументы давно работающих специалистов, в том числе самые неожиданные. Тогда же мы публиковали мнение директора нижегородской компании «АВР-тур» Елены Казаковой. По ее словам, покупать тур самостоятельно – это все равно что выращивать помидоры.