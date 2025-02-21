Дубай по цене Анапы: куда поехать в марте за 100 тысяч рублей

Туристический сезон в Анапе оказался под угрозой срыва из-за разлива мазута в Керченском проливе. Но это не повод откладывать отпуск. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в интервью NEWS.ru рассказал, куда можно отправиться в марте за те же деньги, какие направления в РФ и за рубежом пользуются популярностью у путешественников и как изменятся цены на поездки в ближайшем будущем.

«Самое скромное предложение — 150 тысяч рублей»

— Дмитрий Львович, где вы бы посоветовали отдохнуть россиянам вместо Анапы в марте за те же деньги?

— Туристы, как правило, не выбирают отдых за 100 тысяч рублей. Но в марте есть действительно бюджетные туры и перелеты. Если выбирать из спецпредложений, которые периодически появляются у туроператоров, за 100 тысяч рублей можно отдохнуть в Египте и Турции. В ОАЭ предлагают различные курорты: Рас-эль-Хайму, Фуджейру и Дубай. Есть много предложений, где все включено. Можно найти доступные путешествия, но это будет очень скромный по качеству жилья вариант.

Сегодня в лидерах по бронированиям находится Китай, например остров Хайнань. Есть очень комфортные цены, но все равно стоимость недельного отдыха для двоих с перелетом в среднем составит от 150 тысяч рублей. Это самое скромное предложение. В последнее время активно развиваются прямые международные перелеты из городов России, минуя московский авиационный узел. Сейчас, например, для жителей Сибири, Урала и Дальнего Востока Юго-Восточная Азия стала доступнее, чем раньше.

Мы очень сильно надеемся на Абхазию. Если в этой стране будет стабильная ситуация, то это один из вариантов бюджетного направления. Абхазия принимает в год не менее полутора миллионов организованных туристов. Отдых в этой республике традиционно на 20% дешевле, чем в Краснодарском крае.

— Если говорить об отдыхе в России?

— Из бюджетных направлений — это экскурсионные туры по РФ: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Особенно если бронировать отель 3 звезды. Нетривиальное предложение — термальные курорты Тюмени, которые сейчас очень популярны. Есть железнодорожные зимние путешествия и автобусные туры. Если цель — поехать на экскурсию, то в России есть очень много предложений.

Сейчас туристы ценят гастрономические возможности маршрута. Стали очень популярны винные туры с дегустацией. Можно отправиться и в дальние путешествия. Например, есть «плоские» тарифы на Дальний Восток. Многие туристы не видели зимний Байкал. Все зависит от предпочтений и от бюджета.

Хорошее бронирование в марте в Сочи. Это зимний отдых в отелях с бассейнами и спа-центрами. Кроме того, у туристов пользуются популярностью южные санатории, где есть минеральные воды. Март — это финал горнолыжного сезона. Больше всего туров бронируется в Краснодарский край, а именно в Сочи, Архыз, Белокуриху, на Домбай, а также в Шерегеш, где есть возможность покататься на лыжах.

— Будет ли в Анапе успешный туристический сезон после разлива мазута?

— Бронирование туров в Анапу и на южные курорты РФ на лето происходит, как правило, в апреле-мае. Мы ждем решения экологов и Роспотребнадзора. Пока лучше не делать никаких прогнозов. При этом Геленджик и Сочи сейчас очень активно бронируют.

«Скидки от 10% до 40%»

— Много ли туров бронируют в марте? Это не самый популярный месяц для поездок, верно?

— В марте очень активно резервируют туры на весенне-летний сезон. В в этот период еще действуют акции раннего бронирования на летние месяцы — и скидки составляют от 10% до 40% в зависимости от направления. На самом деле март — популярный период для путешествий, потому что это высокий сезон в странах Юго-Восточной Азии, Египте, а также в ОАЭ.

На 8 Марта, когда есть дополнительные выходные дни, мы фиксируем повышение спроса. Кроме того, в марте школьники уходят на каникулы. Это стимулирует спрос у людей с детьми. В топ государств, куда можно улететь в этом месяце, входят Таиланд, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Мальдивы и Индонезия. Но поездка в эти страны стоит прилично.

— Как сэкономить на путешествиях в марте?

— Первое — нужно бронировать заранее, это всегда дает скидку. Второе — необходимо учитывать изменение курса валют. Сейчас на фоне временной стабилизации рубля на 10% международные путешествия стали более доступны. Стоит рассмотреть возможность снижения количества дней во время отдыха и звездность гостиницы. Это тоже существенная экономия. Еще один совет — бронируйте путешествие через турагентов, туроператоров или агрегаторы, так как у них есть специальные цены и на перелеты, и на отели. Используйте программы мотивации, которые есть у многих туристических компаний. Если вы постоянно бронируете через одну компанию, то можете получить бонусы.

«Путешествия будут дорожать»

— Что будет с ценами на туры?

— За последние годы путешествия существенно подорожали. Но март — это низкий сезон. Средний чек на размещение в сутки варьируется от самых бюджетных вариантов — три тысячи рублей за номер за ночь — до реальных семи тысяч рублей. Если рассматривать отели более высокой категории (4–5 звезд), то средний чек — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей в среднем за сутки, не включая транспортные расходы.

Нужно учитывать, что 50–70% стоимости поездки — это цена перелета. Если ехать на своей машине, получается в два-три раза дешевле, чем авиа- или железнодорожное путешествие. Из-за инфляции и роста расходов на продукты питания, энергоносители, оплату труда, а также налоги (с 2025-го в ряде регионов взимают туристический налог) средняя стоимость увеличилась на 10–22% по сравнению с прошлым годом.

— О какой сумме идет речь, если брать, например, недельный отдых?

— Средний чек по России в марте — примерно 79 тысяч рублей на двоих на неделю. Но эта сумма зачастую включает транспортные расходы. Если брать бюджетные варианты, может быть дешевле, если бронировать отели 5 звезд — дороже. Зарубежные поездки стоят больше. Средний чек — от 150–160 тысяч рублей, это довольно бюджетный отдых. Из-за текущих геополитических процессов и инфляции путешествия будут в дальнейшем дорожать.

— Какие туры чаще всего выбирают россияне, бюджетные или дорогие?

— Туристы не экономят на качестве услуг, а, наоборот, даже при наличии бюджетных вариантов выбирают более дорогие. Они хотят отдыхать в отелях 4–5 звезд, с экскурсиями и по системе «все включено». Но при этом бюджетные варианты тоже есть. К счастью, восстанавливаются короткие путешествия по России. Мы видим большой рост речных круизов — на 10%. Но, к сожалению, цены увеличиваются как во внутреннем туризме, так и в выездном.

«Международные путешествия могут быть дешевле внутренних»

— Россияне часто выезжают отдыхать за рубеж?

— Сейчас мы фиксируем рост числа международных путешествий. Появилось множество специальных и туристических рейсов, можно летать на лоукостерах. Основной объем бронирования в выездном туризме — отели 5 звезд. На втором месте идут 4 звезды и только на третьем — 3 звезды. Из-за более дорогих перелетов люди выбирают полноценный, условно дорогой отдых раз в год на 10–14 дней.

Среди направлений, к счастью, есть конкуренция, Сейчас складывается ситуация, особенно в отелях категории 5 звезд, когда международные путешествия оказываются даже дешевле внутренних. Во время зарубежных поездок еще нужно учитывать такой фактор, как стыковочные рейсы. Даже на маршрутах, где есть прямые перелеты, цена стыковочного рейса ниже. Этим пользуются путешественники.

Например, Европа пока не так популярна среди туристов, как раньше. Но по сравнению с 2024 годом, с учетом упрощенной процедуры получения виз и увеличения количества стыковочных рейсов, она растет. Хотя в абсолютных цифрах число поездок на 90% меньше, чем в 2019 году.

— О каких странах идет речь?

— Среди туристов пользуются популярностью Франция, Испания, Италия, Греция, Венгрия, а также Великобритания. Центральный банк России опубликовал очень интересную статистику. В 2024 году траты на зарубежные путешествия составили $38 млрд. Это на $2 млрд больше, чем было в самом успешном, 2019-м. То есть выездной туризм показывает даже по официальной статистике хорошую динамику. За последний год количество зарубежных путешествий выросло на 17%. В частности, Турцию поселили 6,7 млн человек.