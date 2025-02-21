Как выявить плохой отель по отзывам

Эксперт Морозова объяснила, как распознать фейковые отзывы об отелях. Перед бронированием отеля важно изучить отзывы других постояльцев. Это один из самых надёжных способов проверить заведение. Но ведь бывают заказные отзывы, как негативные, так и положительные, рекламные. О том, как распознать настоящие отзывы и сделать правильный выбор, рассказала PR-директор отеля Palmira Garden Юлия Морозова.

Рейтинг отеля и количество комментариев

В первую очередь эксперт посоветовала смотреть на рейтинг отеля и количество отзывов, сообщило издание РИАМО.

Чем больше комментариев, тем объективнее оценка. Для точного понимания ситуации стоит изучить отзывы на разных сайтах.

Как распознать достоверный отзыв

Часто в отзывах реальных людей содержатся конкретные деталях: упоминания сотрудников, описание реальных ситуаций. А вот если видите общие фразы восторга или критику без подробностей, стоит насторожиться.

Ещё у реальных постояльцев будет что-то общее в отзывах. Например, если много кто пишет про грязные номера, то, скорее всего, дело не просто в придирчивости путешественников.

И напротив, единичные комментарии о том, что в каком-то номере сломался пульт от телевизора сильно беспокоить не должны — такое случается везде.

Какие отзывы самые полезные

Лучше всего находить нейтральные отзывы, где человек спокойно и без эмоций описывает плюсы и минусы. Как правило, такие комментарии самые информативные и полезные, отметила Морозова.

Однако всегда нужно обращать внимание на актуальность отзывов: отели обычно следят за тем, что о них пишут, и стараются исправлять недочеты. Но если похожие проблемы упоминаются годами — это говорит о реальном положении дел.

От отеля порой буквально зависит жизнь путешественника. В октябре 2024 года в одном узбекском отеле погибла российская журналистка. Как сообщали СМИ, женщина могла отравиться так называемым болотным газом после уборки бассейна, который проник в номер через вентиляцию от бассейна.